Tentato omicidio a Taranto: arrestato un 21enne dai Carabinieri

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato un giovane di 21 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo in luogo pubblico.

I fatti risalgono al 22 luglio dello scorso anno, quando – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – l’indagato avrebbe impugnato una pistola ed esploso due colpi nei pressi di un distributore di carburanti nel rione Tamburi, ferendo gravemente un giovane.

Le indagini hanno permesso di delineare un possibile movente: l’obiettivo del 21enne sarebbe stato il fidanzato della sorella, con cui aveva avuto un acceso litigio la sera precedente in una discoteca. Il colpo andato a segno e che ha ferito la vittima, quindi, sarebbe stato frutto di un errore, rendendo il ferimento un drammatico effetto collaterale dell’aggressione pianificata.

Il giovane è stato tradotto in carcere, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.