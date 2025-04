Gallipoli, inaugurata la mostra 'Visioni mediterranee. Opere di Renato Guttuso'

La mostra, visitabile fino al 15 ottobre presso il Castello di Gallipoli, è coordinata da Lorenzo Madaro – storico dell’arte, professore all’Accademia di Belle Arti di Brera – è promossa dal Comune di Gallipoli in collaborazione con MostreLab e Galleria De Bonis, e rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizzazione culturale della città, frutto del lavoro sinergico tra assessorato alla Cultura e assessorato al Patrimonio.

“L’inaugurazione della mostra rappresenta per Gallipoli non solo un importante appuntamento culturale, ma anche un segno concreto della nostra volontà di investire in bellezza, arte e memoria. Portare le opere di un maestro come Guttuso nelle sale del nostro Castello significa offrire a cittadini e visitatori un’occasione straordinaria per riscoprire, attraverso il suo sguardo, l’anima profonda del Mediterraneo. Gallipoli si conferma così crocevia di linguaggi, emozioni e, appunto, visioni. Questa mostra, che resterà con noi per tutta l’estate, è un invito a rallentare, osservare, lasciarsi toccare dall’intensità dei colori e delle forme, ma soprattutto a riconoscersi in un paesaggio – quello del Sud – che continua a generare arte, pensiero e resistenza poetica. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e rinnovo l’impegno dell’Amministrazione a fare della cultura un pilastro della nostra identità e del nostro futuro”. – dichiara il sindaco Stefano Minerva, con delega alla Cultura.





La mostra





“Visioni mediterranee. Opere di Renato Guttuso” propone una lettura intensa e articolata del percorso del maestro siciliano, tra impegno politico e raffinatezza estetica. Artista dal temperamento passionale, Guttuso ha concepito la pittura come uno strumento di lotta e racconto sociale, restituendo, con il suo tratto energico e le sue visioni mediterranee, un’Italia frammentata, ma carica di vita e contraddizioni.

In mostra, capolavori come “Nudo senza volto” (1957) e “Nudo rosso” (1962) evidenziano l’erotismo espressionista e il neorealismo dei corpi, mentre “La Battaglia di Ponte Ammiraglio” (1949) e “Tetti di Roma” (1957) restituiscono lo sguardo di Guttuso su un’Italia in trasformazione. Ogni sezione della mostra sarà accompagnata da testi di approfondimento in italiano e inglese, per guidare il pubblico nel mondo complesso e appassionato dell’artista.





L’artista





Renato Guttuso (Bagheria, 1911 – Roma, 1987) ha attraversato tutto il Novecento con un’arte intensa, sociale e profondamente radicata nella realtà. Attivo nel Partito Comunista Italiano, ha dato voce con i suoi quadri alla quotidianità delle classi popolari, alle tensioni sociali e culturali del suo tempo, dialogando con grandi personalità dell’arte e della politica, da Pablo Picasso a Joseph Beuys, da Alberto Moravia a Togliatti. Il suo lavoro è conservato nelle maggiori istituzioni italiane e internazionali, e continua a parlare al presente con forza e chiarezza.





Per informazioni: comunicazione@comune.gallipoli.le.it

Castello di Gallipoli, piazza Imbriani - centro storico di Gallipoli

17 aprile – 15 ottobre 2025

Orari di apertura al pubblico:

•⁠ fino al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;

•⁠ dall’ 1/06 al 30/06 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00;

•⁠ ⁠dall’ 1/07 al 31/08 dalle ore 10:00 alle ore 24:00;

•⁠ dall’ 1/09 al 30/09 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00;

•⁠ dall’ 1/10 al 15/10 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Biglietti: 10€ intero / 7€ ridotto