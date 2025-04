“The Moon” di Pierluigi Orsini per la "Primavera Musicale" di MisureComposte

Pierluigi Orsini



Una serata per lasciarsi trasportare, con la luna come bussola e il pianoforte come guida, tra le trame invisibili e profonde della musica.

BARI - Un pianoforte, una luna, un viaggio. Venerdì 11 aprile alle ore 19:00, nell’Auditorium della scuola “Levi-Montalcini” di Valenzano, il pianista e compositore pugliese Pierluigi Orsini presenta The Moon, il suo ultimo lavoro discografico: un concerto che si annuncia come un’esperienza immersiva, intima e universale al tempo stesso.L’evento, a cura dell’associazione MisureComposte con la direzione artistica di Flavio Maddonni, rientra nel cartellone della rassegna "Primavera Musicale 2025", in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “San G. Bosco – G. Venisti – San D. Savio – Levi-Montalcini” e con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Capurso.The Moon non è solo un titolo evocativo: è il simbolo di un percorso sonoro che attraversa la vita, ne coglie le sfumature, ne custodisce le vibrazioni. Ogni brano è una tappa: alcune composizioni si presentano come istantanee intime che, attraverso i tasti del pianoforte, lasciano scorrere la linfa vitale dell’artista; altre si fanno voce collettiva, trascrizione in note dei ritmi universali dell’esistere. La musica, per Orsini, è sentiero e compagna, custode e confidente, arte mirabile che svela l’indicibile e racconta ciò che le parole non riescono a contenere.L’ingresso al concerto è libero, con contributo simbolico di 1 euro.