Caso Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson per concorso in occultamento di cadavere

ROMA - È indagata perla madre di, il 23enne arrestato per l’omicidio di, la studentessa di 22 anni originaria di Terni uccisa a Roma. Lo ha reso noto il legale del giovane, l’avvocato, precisando che la donna è stata interrogata per circa tre ore nella

"La madre era in casa al momento dell’omicidio. Il padre no, questo è stato accertato: rientra solo in serata e l’omicidio è avvenuto a metà mattina", ha dichiarato Gallo ai giornalisti, lasciando la Questura mentre l’interrogatorio era ancora in corso. Il padre di Mark Samson, quindi, non è stato ascoltato e, secondo il legale, non sarà probabilmente sentito nemmeno nei prossimi giorni, essendo "completamente estraneo alla vicenda".

Cosa è successo a Ilaria Sula

Ilaria Sula, studentessa universitaria a Roma, era scomparsa il 25 marzo. Dopo l’allarme lanciato da amici e familiari e la denuncia presentata al commissariato San Lorenzo, il suo corpo è stato ritrovato il 2 aprile, chiuso in una valigia e abbandonato in un dirupo nella zona di Poli, tra Tivoli e la Capitale.

Fermato dalla polizia, Mark Samson, ex fidanzato della vittima, ha confessato l’omicidio, spiegando di aver ucciso Ilaria con tre coltellate al collo nell’abitazione dove vive con i genitori, nel quartiere Africano a Roma. È stato lui stesso a indicare il luogo dove aveva occultato il cadavere.

Il ruolo della madre e i sospetti degli inquirenti

Già nelle prime ore dopo la confessione, la posizione dei genitori del ragazzo era finita sotto la lente degli inquirenti. In particolare, la madre – e non anche il padre, come inizialmente ipotizzato – era presente in casa al momento dell’omicidio.

Gli investigatori sospettano che qualcuno possa aver aiutato Mark Samson a disfarsi del corpo. Alla luce di ciò, al termine dell’interrogatorio odierno, la madre è stata formalmente iscritta nel registro degli indagati per concorso in occultamento di cadavere.

Il legale della madre: “Chiedono perdono”

"L’intera famiglia è sconvolta. I genitori di Mark sono distrutti dal dolore, increduli, ancora sotto shock. Chiedono perdono per quanto accaduto", ha dichiarato l’avvocato Paolo Foto, difensore della madre del giovane. "Al momento non sono state disposte misure cautelari nei suoi confronti. Il pm si è riservato di valutare eventuali sviluppi dopo le verifiche. Siamo a disposizione dell’autorità giudiziaria", ha aggiunto.

Intanto, le indagini proseguono per fare piena luce sulla dinamica dell’omicidio, sul ruolo della madre e su eventuali responsabilità terze nella tragica morte di Ilaria Sula.