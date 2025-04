Torna il Festival delle Terre d’Acqua: a Manfredonia tra cultura, premi e incontri d’autore dal 27 giugno al 5 luglio

– Laannuncia le date ufficiali della quinta edizione del, in programma adal. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più attesi dell’estate sipontina, capace di coniugare

Anche quest’anno il Festival si presenta come contenitore culturale di riferimento, con un programma pensato per valorizzare il territorio e la comunità attraverso la cultura, il merito e la condivisione.

Tra gli eventi principali in programma:

Ti Porto un Libro – Quinta edizione della rassegna letteraria che si svolge in riva al mare, nella suggestiva cornice del Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia . Incontri con autori, dialoghi sul presente e spazi dedicati ai giovani lettori daranno vita a serate ricche di stimoli e riflessioni.

Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi – Giunto alla XXXII edizione , celebra le personalità che si sono distinte per talento, impegno e prestigio, contribuendo alla crescita e alla visibilità della Puglia e del Mezzogiorno in Italia e nel mondo.

Destination Marketing Awards – Alla quinta edizione, premia enti, aziende e professionisti che si impegnano nella promozione turistica del Gargano, della Daunia e della Puglia, raccontando l’identità e il fascino di queste terre attraverso progetti innovativi e virtuosi.

Ogni appuntamento sarà un’opportunità per condividere idee, emozioni e visioni, in uno spazio che va oltre il semplice evento per diventare laboratorio di cittadinanza culturale. Un luogo dove si guarda al passato con orgoglio, al presente con coraggio e al futuro con fiducia.

L’edizione 2025 si preannuncia ricca anche di novità, che saranno svelate nelle prossime settimane e contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del pubblico.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti alla cittadinanza, con modalità di accesso che verranno comunicate a ridosso della programmazione ufficiale.

L’invito è a segnare in agenda le date del Festival delle Terre d’Acqua e a lasciarsi ispirare da un viaggio tra parole, volti e bellezza, nel cuore della cultura sipontina.