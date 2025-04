Tragedia a Brindisi: 19enne perde la vita in un incidente stradale

– Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di, avvenuto poco fa nella città di Brindisi. Il ragazzo era in sella a unaquando, per cause ancora in corso di accertamento, si èche procedeva nella corsia opposta di marcia.

L’impatto è stato violentissimo. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno provato disperatamente a rianimare il giovane centauro, ma non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, con la polizia locale che ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle condizioni del conducente del furgone.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi del caso e il traffico ha subito rallentamenti. La comunità è sotto shock per l’ennesima giovane vita spezzata sulla strada.