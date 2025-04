Sparatoria nel centro di Uppsala: possibile presenza di vittime

Twitter

UPPSALA – Potrebbero esserci delle vittime nella sparatoria avvenuta oggi pomeriggio nel centro di, storica cittadina universitaria situata a circa 70 chilometri a nord di Stoccolma. L’allarme è scattatonei pressi di, una piazza centrale adiacente alla stazione ferroviaria, dove si trova anche un barbiere, ritenuto il possibile epicentro dell’evento.

Secondo quanto riferito da testimoni oculari all’emittente pubblica Sveriges Radio, sarebbero stati uditi diversi colpi d’arma da fuoco, seminando il panico tra i passanti. Alcuni raccontano di aver visto persone fuggire urlando e di aver udito “più spari in rapida successione”.

Immediatamente è scattata una massiccia operazione di polizia, con numerosi agenti presenti sul posto, supportati da ambulanze e unità speciali. Le forze dell’ordine hanno transennato l’intera area per consentire i rilievi e avviare la caccia all’uomo.

Il sospettato, secondo fonti della stampa locale, sarebbe fuggito a bordo di uno scooter elettrico, facendo perdere momentaneamente le sue tracce. Al momento non è ancora chiaro il numero esatto di feriti o vittime, anche se alcune fonti parlano di persone colpite da proiettili. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al bilancio dell’accaduto.

La polizia svedese ha invitato la popolazione a evitare la zona e ha avviato un'indagine che, secondo quanto trapelato, potrebbe includere un movente legato alla criminalità organizzata, fenomeno purtroppo in crescita anche nei centri urbani più piccoli della Svezia.

L'episodio arriva in un momento delicato per la sicurezza pubblica del Paese, che negli ultimi mesi ha visto un aumento degli episodi di violenza armata. Restano in attesa aggiornamenti ufficiali dalle autorità locali.