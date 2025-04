“Storie di Puglia”: a Trani la mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin dedicata alla regione

Dal 16 aprile al 30 giugno 2025, il Palazzo delle Arti Beltrani ospita 35 scatti in bianco e nero del maestro della fotografia italiana. Anteprima per la stampa il 15 aprile.

TRANI – Martedì 15 aprile alle ore 10.30, nelle eleganti sale del Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51), si terrà l’anteprima per la stampa della mostra fotografica “Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin”, a cura di Alessia Venditti e organizzata dall’associazione Delle Arti Odv Ets.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 16 aprile al 30 giugno 2025 e rappresenta un evento unico nel panorama culturale pugliese: per la prima volta viene allestita una monografica interamente dedicata alla Puglia, raccontata attraverso 35 scatti in bianco e nero firmati da Gianni Berengo Gardin, autentico maestro della fotografia italiana e tra i più grandi interpreti del racconto per immagini del Novecento.

L’occhio della poesia sulla realtà

La mostra è un viaggio visivo tra paesaggi, volti, luoghi e situazioni della Puglia, colti dall'obiettivo di Berengo Gardin con il suo stile inconfondibile: poetico, essenziale, profondamente umano. In ogni scatto, la capacità di raccontare una regione in trasformazione, sospesa tra tradizione e modernità, tra memoria e futuro.

La forza del bianco e nero, cifra stilistica dell’autore, regala una profondità senza tempo alle immagini, rendendo la Puglia protagonista di un racconto visivo universale che parla di vita, lavoro, dignità e bellezza.

Una mostra per scoprire (o riscoprire) la Puglia

Attraverso l’allestimento curato nei minimi dettagli, i visitatori potranno immergersi in una narrazione visiva che tocca diversi angoli della regione, dal Gargano al Salento, passando per città, borghi, campagne e coste. Ogni fotografia diventa così una finestra aperta su un pezzo d’identità pugliese, con la sensibilità discreta e profonda che ha sempre contraddistinto il lavoro di Berengo Gardin.

Un’occasione imperdibile

L’esposizione rappresenta un’occasione preziosa per appassionati di fotografia, studiosi, studenti e amanti della Puglia, ma anche un omaggio a un autore che ha saputo fermare il tempo con uno sguardo autentico e rispettoso.

Con “Storie di Puglia”, il Palazzo delle Arti Beltrani si conferma luogo di eccellenza culturale nel cuore della regione, capace di portare in scena i grandi nomi della fotografia e dell’arte contemporanea.

Per informazioni e prenotazioni:

📍 Palazzo delle Arti Beltrani – Trani (BT)

📅 Dal 16 aprile al 30 giugno 2025

🌐 www.palazzodelleartibeltrani.it

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it