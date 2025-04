Tragedia sulla Provinciale Andria-Bisceglie: due vittime e due feriti gravi in un incidente stradale

TRANI - Una tragedia si è consumata ieri sera lungo la, all’altezza di, dove due auto, unae una, si sono violentemente scontrate. Il tragico incidente ha avuto un bilancio devastante: due donne, madre e figlia, hanno perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Le vittime, rispettivamente di, erano a bordo di una delle vetture coinvolte nell'incidente.

La giovane donna di 32 anni, oltre a essere morta nell'incidente, era incinta. Una tragedia ancora più grande che ha sconvolto la comunità locale, che si stringe al dolore della famiglia.

Due persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118. Le condizioni di salute di entrambi i feriti sono critiche e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per determinare la dinamica dell'incidente e capire le cause che hanno portato al violento scontro. Le prime ricostruzioni indicano una possibile perdita di controllo di uno dei veicoli, ma saranno necessarie ulteriori verifiche per chiarire la causa esatta.

Il tragico bilancio dell'incidente ha scosso profondamente la cittadinanza, che oggi piange la perdita di due vite, e in particolare di una giovane madre e della sua figlia, che stava per diventare madre a sua volta.