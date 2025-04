Papa Francesco, omaggio dei fedeli a Santa Maria Maggiore. Oggi messa di suffragio a San Pietro

ROMA - Sono centinaia i fedeli in fila alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco, tumulato ieri in forma privata. La basilica ha aperto alle 7 e la folla è composta da famiglie, pellegrini, religiosi e religiose.

Oggi, nel secondo giorno dei Novendiali, alle 10.30, sarà celebrata una messa di suffragio sul sagrato della Basilica di San Pietro, presieduta dal Cardinale Pietro Parolin. La celebrazione è dedicata ai dipendenti e fedeli della Città del Vaticano, come previsto dall’Ordo Exsequiarium Romani Pontificis. La piazza è già affollata, anche grazie al Giubileo degli adolescenti, che ha portato a Roma oltre 80 mila ragazzi da tutto il mondo. A causa della morte del Papa, è stata rinviata la canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per oggi.

Intanto entra nel vivo il pre-conclave: lunedì mattina si riunirà la Congregazione generale dei Cardinali per decidere la data di inizio del Conclave, che si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio. Secondo il cardinale tedesco Reinhard Marx, "il Conclave durerà poco".

Ieri, per i funerali di Papa Francesco, si sono radunate 250 mila persone a Piazza San Pietro e altre 150 mila lungo il percorso fino a Santa Maria Maggiore. Migranti, rifugiati e clochard hanno reso omaggio al "Papa della gente", ricordato anche dal cardinale Re per il suo impegno a "costruire ponti e non muri".

Grande soddisfazione è stata espressa dal Siulp, il sindacato della Polizia, per l’efficienza della macchina della sicurezza durante l’evento. "Abbiamo dimostrato al mondo che siamo i migliori", ha dichiarato il segretario Felice Romano, elogiando l’operato di tutte le forze dell'ordine.