Tragico scontro sulla Bradanica: tra le due vittime il 35enne Giuseppe Cecca di Santeramo in Colle

- Si chiamavano, 35 anni originario di Santeramo in Colle (Bari), ed, 24 anni proveniente da Sabaudia (Latina), le due vittime del drammatico incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale 655 Bradanica, nei pressi del comune di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

Il tragico scontro si è verificato circa un'ora dopo la mezzanotte e ha coinvolto l'automobile sulla quale viaggiavano i due giovani e un autoarticolato. Le cause dell'impatto sono attualmente al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno conducendo le opportune indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il conducente del tir è rimasto ferito nello scontro ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 Basilicata. Trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Potenza, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del fuoco, per un totale di dieci uomini, che hanno lavorato per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area. Presenti anche pattuglie della Polizia stradale, i Carabinieri e personale dell'Anas per la gestione della viabilità e i rilievi di legge.

La notizia della scomparsa prematura di Giuseppe Cecca ed Eleonora Barberio ha destato profondo cordoglio nelle rispettive comunità di origine. Si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti in merito alle cause del tragico incidente.