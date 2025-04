"Concerti in Biblioteca": a Bari torna la magia della musica nella splendida cornice della Sagarriga Visconti Volpi

- Dopo il successo della scorsa edizione, si rinnova la sinergia tra l’EurOrchestra da Camera e la Biblioteca Nazionale di Bari per la rassegna. Un ricco programma di eventi e concerti, parte integrante del San Nicola Piano Festival 2025, animerà la suggestiva atmosfera dell’Auditorium della Biblioteca Sagarriga Visconti Volpi, ospitando numerosi talenti musicali e non solo.

Il sipario sulla nuova stagione concertistica si alzerà mercoledì 16 aprile alle ore 17.30 con l'evento inaugurale “Nino Rota, l’Amico magico”. Un omaggio sentito alle immortali musiche del grande compositore, milanese di nascita ma barese d'adozione, avendo diretto con passione il Conservatorio di Musica N. Piccinni dal 1950 al 1976. Ad interpretare le creazioni di Nino Rota sarà il rinomato pianista Domenico Balducci, docente dello stesso Conservatorio Piccinni e considerato uno dei più autorevoli interpreti del repertorio contemporaneo.

La Stagione, che si articola in un calendario di 16 concerti ad ingresso libero, si svolgerà sotto la direzione artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro. L'Auditorium della Biblioteca Nazionale di Bari, in via Pietro Oreste 45, farà da palcoscenico a concerti pomeridiani all'ora del tè, con inizio alle 17.30 (tutti i mercoledì), e a concerti orchestrali serali, con inizio alle 19.30 (tutti i sabati), ad eccezione dell’evento speciale di venerdì 6 giugno, inserito nella Rassegna nazionale di Archivissima, La festa degli Archivi e delle Biblioteche indetta dal Ministero della Cultura.

“Siamo felici di aver potuto programmare questa nuova Stagione - affermano con entusiasmo i Direttori Artistici - che, oltre che per l’alto valore artistico, si connota anche per il desiderio di valorizzare una sede prestigiosa, di rilievo storico e monumentale, come la Biblioteca Sagarriga Visconti Volpi, e di farne sempre più luogo di aggregazione per i cittadini, che possano ritrovarsi in una dimensione di comunità attenta ai valori dell’arte, della solidarietà e della socialità”.

“Vogliamo che questo luogo - aggiunge la Direttrice della Biblioteca Antonietta De Felice –, grazie alla collaborazione con l’EurOrchestra, diventi anche luogo di relazioni sociali e non solo scrigno di volumi preziosi e custode di memorie identitarie della storia, della tradizione e dell’Arte pugliese. La Biblioteca dunque come luogo di cultura in cui ritrovarsi per assistere a un concerto, a una conferenza, o per partecipare a un momento di relazioni e convivialità”.

La stagione concertistica, che prenderà il via mercoledì prossimo, proseguirà fino al 20 dicembre, con una pausa estiva prevista da luglio a settembre. Un'occasione imperdibile per immergersi nella bellezza della musica in un contesto di grande fascino storico e culturale nel cuore di Bari.