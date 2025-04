Trani, decesso per listeria: il batterio killer trovato nelle olive nere al forno di un supermercato

TRANI - Proseguono le indagini sulla tragica morte del 70enne di Trani, deceduto presso l'ospedale di Bisceglie a seguito di un'infezione da listeria, un batterio pericoloso che può contaminare gli alimenti.

Gli esiti degli approfonditi tamponi eseguiti dal personale del Sian (Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione e del servizio veterinario) dell'Asl Bat, e successivamente analizzati dall'Arpa, sembrano non lasciare dubbi: l'uomo ha contratto la listeriosi dopo aver consumato olive nere al forno acquistate in un supermercato di Trani. La moglie della vittima non aveva mangiato le olive.

A seguito di questi riscontri, la Procura di Trani ha immediatamente disposto il sequestro del banco degli alimentari del supermercato in questione. Ulteriori analisi hanno rivelato la presenza di tracce evidenti del batterio listeria anche sul bancone e negli utensili utilizzati per servire le olive.

Ora l'inchiesta si concentra sulla ricostruzione della catena di contaminazione per accertare come il batterio sia penetrato negli alimenti. Le olive in questione provenivano da un'azienda di Margherita di Savoia, che le fornisce in confezioni sigillate da tre chili. Gli inquirenti dovranno stabilire se la contaminazione sia avvenuta a monte, durante la produzione o il confezionamento, oppure a valle, all'interno del supermercato di Trani.

Le indagini sono in corso per fare piena luce su questa vicenda e accertare eventuali responsabilità.