Canosa riabbraccia la sua preziosa Tavola Decurionale: mostra evento dopo 350 anni dal ritrovamento

- Un evento di straordinaria importanza storica e culturale ha riportato "a casa" uno dei reperti più significativi per la città di Canosa: la. Inaugurata ieri e visitabilepresso il Museo dei Vescovi, la mostra espone questa preziosa testimonianza, normalmente custodita al Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Risalente al 238 d.C., la Tavola Decurionale è universalmente riconosciuta come il documento epigrafico bronzeo più importante d’Italia e un unicum integro in tutto l'impero romano giunto fino a noi.

Ritrovata nel 1675 nei pressi del Battistero di San Giovanni da un contadino intento ad arare, la tavola elenca i nomi dei 164 uomini che ricoprivano cariche amministrative nell’antica Canusium. I nomi sono suddivisi per età, ruolo, esperienza politica e appartenenza sociale, offrendo uno spaccato dettagliato della società canosina in epoca imperiale.

Questo reperto è una chiara dimostrazione dell’importanza di Canusium come capoluogo della Regio Secunda augustea Apulia et Calabria, e ha rappresentato una fonte inestimabile per gli studi di archeologi ed epigrafisti sulla società del periodo.

Il suo "rientro" a Canosa, reso possibile grazie alla sinergia tra la Fondazione Archeologica Canosina, il Rotary Club e il Museo dei Vescovi, con la preziosa disponibilità del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, assume un significato particolare in occasione del Giubileo che celebra i 1700 anni dal Concilio di Nicea, evento storico a cui parteciparono anche i Vescovi di Canosa.

Oltre alla Tavola Decurionale, la mostra offre ai visitatori un affascinante percorso attraverso reperti archeologici e modelli ricostruttivi che narrano la ricca storia della città. Saranno esposte anche rare e preziose pubblicazioni risalenti al Settecento, arricchendo ulteriormente l'esperienza culturale.

L'iniziativa rappresenta un'occasione imperdibile per la comunità canosina e per gli appassionati di storia e archeologia di ammirare da vicino un documento di inestimabile valore storico, che torna nella sua terra d'origine dopo oltre tre secoli dal suo ritrovamento.