Trani, Palazzo Beltrani svela una stagione artistica 2025 ricca di eventi e grandi nomi: da Berengo Gardin a Patruno, omaggi a Conte e Califano

- L'attesa è finita: Palazzo delle Arti Beltrani a Trani ha svelato il suo entusiasmante programma per la stagione artistica 2025, promettendo un'offerta culturale poliedrica e di altissimo livello. Il direttore artistico Niki Battaglia ha presentato un cartellone che spazia dalla fotografia al teatro, dalla musica classica al jazz, dal pop d'autore agli incontri letterari, confermando il prestigioso centro culturale come cuore pulsante della città.

La nuova stagione è stata presentata alla presenza del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, dell’assessore alle Culture Lucia de Mari, del Dirigente 1^ Area Servizi Socio-Culturali Alessandro Nicola Attolico e della curatrice della mostra fotografica inaugurale Alessia Venditti.

Ad aprire le danze sarà la suggestiva mostra fotografica “Storie di Puglia” del maestro Gianni Berengo Gardin, curata da Alessia Venditti. L'esposizione, allestita nel piano nobile del Palazzo, sarà visitabile da domani 16 aprile fino al 30 giugno. I biglietti sono disponibili al botteghino di Palazzo Beltrani e online su Vivaticket.

«Palazzo Beltrani da 10 anni a questa parte è un luogo che rappresenta il cuore pulsante della cultura e della bellezza della nostra città – ha sottolineato il sindaco Bottaro -. Anche quest’anno, grazie al meticoloso lavoro del direttore artistico Niki Battaglia, offre alla cittadinanza e ai visitatori un programma ricco, composito e di altissimo livello, capace di unire tradizione e innovazione, talento locale e grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Palazzo Beltrani si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale del territorio, un contenitore vivo di arte, musica, teatro e incontri che arricchiscono l'anima e rafforzano il senso di comunità».

Il direttore Niki Battaglia ha definito la nuova stagione artistica come un "giro di boa", un vero punto di partenza all'insegna del numero 100, che idealmente unisce i giovani talenti dei Conservatori di Bari e Monopoli ai grandi maestri come Gianni Berengo Gardin e Lino Patruno. L'obiettivo è superare i 100mila visitatori e coinvolgere sempre più nuove tipologie di pubblico.

Un Cartellone Poliedrico tra Musica, Teatro e Cultura

Le raffinate sale interne e la suggestiva Corte “Davide Santorsola” ospiteranno oltre quaranta eventi da aprile a settembre. La programmazione musicale spazia dalla lirica al jazz, dal pop d'autore allo swing e alla musica sudamericana, con appuntamenti consolidati come la rassegna “Arie Celebri” con i giovani talenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e le serate “Eccellenze” dedicate ai promettenti artisti del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Torna anche l'appuntamento pomeridiano con “Arie Celebri all'ora del tè”.

Spazio anche a grandi nomi del concertismo pianistico come Alfonso Soldano (27 giugno) e a omaggi alla canzone d'autore italiana con Marco Armani (13 luglio), Filippo Graziani che ricorderà il padre Ivan (17 agosto), i Tienamente con le canzoni di De Gregori (3 maggio) e Antonio Bucci e l’Insolita Band che omaggeranno Conte, Capossela, Concato e Caputo (15 giugno). Da non perdere il progetto tutto al femminile “Alma Donna” (24 agosto) e l'originale mix sonoro di “Discoverland” con Pier Cortese e Roberto Angelini (7 settembre).

Gli amanti del jazz potranno apprezzare le sonorità del Jazz and Classical Quartet (27 aprile), la Swing Band di Mino Lacirignola (22 giugno), il progetto “Collaborations One” di Mimmo Campanale (29 giugno), il Lino Patruno Jazz Show (6 luglio), il smooth jazz della Cappuccio Collective con Dario Deidda (20 luglio), l'omaggio a Nina Simone con “Saffronia” (27 luglio) e la bossanova di Rosalia De Souza Quintet (31 agosto).

Il cartellone teatrale propone quattro appuntamenti di sabato: “La Ballata dell’Amore” di Vito Signorile e Agata Paradiso (21 giugno), la commedia “È semplice” (5 luglio), lo spettacolo di trasformismo di Paolo Nani in “La lettera” (26 luglio) e “Califano - Un bastardo venuto dal Sud” (15 agosto). A chiudere la stagione teatrale sarà “Algo Ritmo” (6 settembre).

La sezione culturale prevede le coinvolgenti “Notti al Museo” con lezioni di astronomia e laboratori (1 giugno, 4 luglio, 28 agosto, 30 settembre), la mostra personale dell’artista francese Fabio Purino “La Nouvelle Vague” e due appuntamenti dedicati al cinema italiano con il regista tranese Fabrizio Corallo che presenterà i suoi docufilm su Marcello Mastroianni e Virna Lisi (19 e 20 settembre). Palazzo Beltrani ospiterà anche la presentazione di due importanti libri con gli autori Armando Spataro (29 maggio) e Ledo Prato (20 giugno).

Abbonamenti e Biglietti

Sono disponibili diverse formule di abbonamento per la stagione artistica 2025, acquistabili entro il 31 maggio. I biglietti per i singoli eventi sono in vendita al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani e online sul circuito Vivaticket. Per informazioni e prenotazioni è attivo anche un numero WhatsApp.

Con un programma così ricco e variegato, Palazzo delle Arti Beltrani si conferma un polo culturale di primaria importanza, pronto ad attrarre un vasto pubblico e a valorizzare ulteriormente il fascino della città di Trani.



16 aprile - 30 giugno 2025

Anteprima per la stampa, martedì 15 aprile ore 10,30 (solo su invito)

Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 10.00 – 18.00, lunedì chiuso

Ultimo ingresso ore 17.30

Biglietteria: intero 8,00 euro / ridotto 6,00 euro

(Il biglietto ridotto è riservato a minori, studenti, docenti, over 65, soci Touring Club e soci partner)

Il ticket include la visita alle collezioni della Pinacoteca 'Ivo Scaringi'



A cura di Alessia VendittiTesti di Marcello Sparaventi e Mariana Soricelli