Trinitapoli si prepara al "Mareccone 2025": tradizione, musica e solidarietà con La Cumbagneie di Sbulacchie

Torna l’appuntamento con uno degli eventi più sentiti e colorati della Pasqua trinitapolese:, in scenaa partire dalle, in, nei pressi della Pasticceria Opera e del Bar A Tutto Nunzio. Un’occasione unica per riscoprire il folklore popolare, tra musica, satira e solidarietà.

A dare vita alla manifestazione sarà ancora una volta La Cumbagneie di Sbulacchie, un gruppo di amici provenienti dalle parrocchie locali, da anni custodi delle tradizioni musicali e culturali della città. Il Mareccone, con i suoi canti popolari e satirici, non è solo uno spettacolo musicale, ma anche un momento di riflessione sulla vita cittadina, capace di raccontare – con ironia e spirito critico – fatti di cronaca e tematiche sociali.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno i suoni di strumenti tipici come chitarre, mandolini e il suggestivo catamaume, uno strumento artigianale costituito da un grande barattolo di latta coperto da pelle d’agnello inumidita, capace di produrre un ritmo inconfondibile che accompagna i testi in dialetto e le scenette improvvisate.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Caritas cittadina e con il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Trinitapoli. Il ricavato della giornata sarà devoluto a favore dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (sede di Bari) e utilizzato anche per l’acquisto di beni di prima necessità per la Caritas locale.

Un’occasione imperdibile, quindi, per trascorrere la mattinata pasquale tra divertimento, cultura e solidarietà, celebrando il senso più autentico della comunità.

📍 Appuntamento:

Domenica 20 aprile, ore 11.00

Viale Vittorio Veneto – Trinitapoli

(nei pressi di Pasticceria Opera e Bar A Tutto Nunzio)

🎶 Musica, tradizione e beneficenza: il Mareccone 2025 vi aspetta!