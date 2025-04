"Un Mare di Opportunità": a Bari la presentazione del libro sul ruolo del Sud nella rivoluzione green

- La transizione energetica non è solo un'impellente necessità globale, ma anche una straordinaria occasione di rinascita per il Mezzogiorno d'Italia. Il prossimo, laospiterà la presentazione del libro(Laterza Editori) died. All'incontro interverranno gli europarlamentari, mentre la moderazione sarà affidata alla giornalista. Un appuntamento chiave per approfondire il potenziale cruciale del Sud Italia nel panorama delle energie rinnovabili.

Il volume, frutto della collaborazione tra l'ingegnere Michele Scoppio, CEO del Gruppo Hope e Segretario Generale dell’Associazione AERO (Associazione delle energie rinnovabili offshore), e il giornalista Enrico Ciccarelli, esplora la rivoluzione energetica che il Meridione può guidare, con un focus particolare sullo sviluppo dell'eolico offshore. Gli autori analizzano le sfide ma soprattutto le opportunità, sostenendo con forza che è proprio nel Sud che si concentra il potenziale per una nuova stagione di sviluppo sostenibile.

Enrico Ciccarelli

La costruzione di parchi eolici offshore lungo le coste meridionali viene presentata come il volano tanto atteso per un rilancio industriale e occupazionale. Scoppio sottolinea come il cambiamento necessario non sia solo tecnologico, ma richieda una visione strategica condivisa a livello nazionale e locale. L'intero sistema – dagli imprenditori agli investitori, dalle istituzioni politiche alla cittadinanza attiva – deve assumersi la responsabilità di una scelta che, pur presentando sfide, può trasformarsi in un'opportunità storica per il Sud. Una sfida da affrontare con coraggio e determinazione, agendo di concerto.

Il libro, che vanta la prefazione di Francesco Starace, già Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel, e la postfazione di Rosy Russo, annoverata tra le 50 donne più influenti del 2019 dal Corriere della Sera, è disponibile presso la Libreria Laterza di Bari e acquistabile anche tramite il Gruppo Hope, che devolverà parte del ricavato all'associazione Autoctoni per un progetto di rimboschimento comunitario.

L'incontro del 16 aprile rappresenta un'occasione imperdibile per chiunque sia interessato al futuro energetico del nostro Paese e al ruolo strategico che il Sud può e deve giocare in questa cruciale transizione.