Voci ad Arco: il canto tra sacralità e virtuosismo nel cuore del Gargano

Sul palco si alterneranno le voci soliste di Carmen Bocale (soprano) e Federica Coco (mezzosoprano) e Bruno Bit (basso continuo). Ad accompagnarle sarà il “Melos Ensemble”, diretto dallo stesso Giovanni Caruso, artista dalla variegata carriera come violinista, violista, regista e organizzatore di eventi, nonché impegnato nella direzione artistica di diverse realtà del territorio pugliese. Interverranno anche il maestro Rosa Ricciotti, in qualità di voce recitante, e la cantante Silvia Caruso.



Il giorno successivo, 10 aprile, sempre alle 19, l'Auditorium “Luigi Russo” farà da cornice a un Galà Lirico intitolato “Rosa Ricciotti & Friends”. Questo concerto metterà in risalto le straordinarie qualità vocali curate da Rosa Ricciotti, autentico punto di riferimento nel Mezzogiorno d'Italia per l'eccellenza delle voci che ha formato. Ad accompagnarla al pianoforte sarà Bruno Bit, creando un'atmosfera di pura magia musicale. La serata sarà incentrata su una serie di artisti che tornano a rendere omaggio al celebre soprano nelle vesti di amici, grati per quanto il maestro Ricciotti ha fatto per la loro formazione. Il programma sarà focalizzato sulle bellezze del repertorio romantico e tardo romantico.



“Voci ad Arco” è dunque un'occasione per immergersi nella bellezza del canto, apprezzando il talento di artisti che hanno dedicato la loro vita alla musica e alla formazione vocale.



Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito.

RODI GARGANICO - La terza rassegna di “Musica Libera”, Voci ad Arco, si preannuncia come un evento di grande spessore artistico, con due appuntamenti che celebrano la bellezza e la potenza della voce umana, sotto la guida di figure di spicco del panorama musicale italiano.“Musica Libera” è una stagione concertistica che si svolge a Rodi Garganico da marzo a giugno e propone 24 concerti suddivisi in 8 rassegne che esplorano diversi stili e linguaggi musicali, con un focus particolare sulla spiritualità femminile e un omaggio alla Madonna della Libera, protettrice della città.La stagione è organizzata dall'Associazione “Luigi Russo”, con il presidente Nicola Pupillo e il direttore artistico Gianmichele D'Errico, e gode del sostegno del Comune di Rodi Garganico e del supporto dell'associazione “Pervinca – Comunità Laudato Si’ Gargano Nord” e dell'Aps Kameie.L'ideazione del cartellone è di Francesco Mastromatteo, violoncellista garganico, che ha curato anche la definizione dei programmi, offrendo una programmazione ricca e variegata.Il 9 aprile, alle 19, il suggestivo Santuario “Madonna della Libera” ospiterà una rappresentazione unica dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Grazie all'azione drammaturgica di Giovanni Caruso, questa celebre opera si trasformerà in una sacra rappresentazione, dove musica e teatro si fonderanno in un'esperienza emozionante.