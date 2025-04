Taranto, la Polizia di Stato arresta un truffatore seriale

Secondo quando ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, negli ultimi anni ben cinque sono state le truffe messe a segno sempre con lo stesso modus operandi: nel corso delle trattative il truffatore rassicurava le vittime sulla qualità di quanto messo in vendita, offrendo chiarimenti su tempi e modalità di spedizione, rendendosi irreperibile non appena ottenuto il pagamento.

Il 45enne spesso si presentava alle vittime con false generalità e utilizzando utenze telefoniche intestate a terze persone. I poliziotti hanno così raggiunto il destinatario del provvedimento presso il suo domicilio e lo hanno accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

TARANTO - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Taranto nei confronti di un tarantino di 45 anni il quale dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni e 11 mesi di reclusione. Il 45enne è considerato il presunto autore, sovente in concorso con altri, di numerose truffe on line relative a vendite fittizie di apparecchi elettronici e cellulari sia nel tarantino che in alcuni comuni del nord Italia.