“Volver. Il mito del Tango” in scena per Musica felix: un viaggio tra memoria, emigrazione e poesia

FOGGIA – Con l’arrivo della primavera si avvia alla conclusione anche la, rassegna che ha segnato il panorama culturale cittadino con una proposta artistica di qualità. Sabato, alle ore 20.30, andrà in scena ilin programma per questa stagione.

Per sopraggiunti motivi di produzione, lo spettacolo inizialmente previsto da cartellone, “La Sindrome di Stoccolma”, è stato annullato. In sostituzione, la serata vedrà protagonista “Volver. Il mito del Tango”, un racconto in musica e parole con Giampiero Mancini, voce narrante e regia, Massimiliano Pitocco al bandoneon e Massimiliano Caporale al pianoforte.

Uno spettacolo carico di emozione e identità, un omaggio all’Argentina, alla sua storia intrecciata con quella dell’Italia, e al tango come espressione artistica e sociale. Il racconto si muove sul filo della memoria collettiva di migrazioni, nostalgia e legami invisibili tra popoli affini. Un viaggio tra le strade polverose del Buenos Aires dei nonni italiani, nei quartieri dai cognomi familiari, dove il tango diventa epica popolare, racconto di dolore, passione, disillusione e umanità.

Sul palco riecheggeranno i versi di Borges, la musica di Piazzolla, le parole di Cortázar, la voce del “Gordo” Goyeneche, in un susseguirsi di suggestioni letterarie e musicali, tra tanghi da balera e arrangiamenti sinfonici, fino a un ultimo tango: quello della morte “tanguera”, poetica e brutale, malinconica e lucida, fatta di emigrazione, meretrici, coltelli e poesia urbana.

A guidare il pubblico in questo racconto denso di immagini e significati, uno dei nomi più versatili del teatro italiano: Giampiero Mancini, attore e regista impegnato nel teatro di parola, musicale e televisivo, oltre che coach di grandi artisti come Andrea Bocelli.

Al suo fianco due grandi interpreti:

Massimiliano Pitocco , bandoneonista di fama internazionale, vincitore di prestigiosi premi e collaboratore di maestri come Morricone , Bacalov , Milva , Piovani ,

Massimiliano Caporale, pianista e direttore d’orchestra, con un vasto repertorio e collaborazioni con nomi noti della musica e del teatro italiani.

Biglietti e info

Lo spettacolo sarà ospitato presso l’Auditorium Santa Chiara e sarà fruibile con abbonamento o con biglietto singolo al costo di 15 euro, acquistabile:

nei punti vendita Vivaticket

online al link: Vivaticket – Volver

telefonicamente al numero 3929892331

direttamente presso l’Auditorium a partire dalle 17.30 del 12 aprile.

Per ulteriori informazioni:

📞 3929892331

📧 infoapuliafelix@gmail.com