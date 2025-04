Weekend di record e prestazioni per gli atleti pugliesi

ph_Francesca Grana

A Prato in due sotto il vecchio Record Europeo sui 10000m di Marcia. Giambattista e Disabato riscrivono le liste italiane

Un fine settimana memorabile per l’atletica pugliese, quello del 12 e 13 aprile, segnato da prestazioni eccezionali, record europei e nazionali, e debutti outdoor che lasciano ben sperare per la stagione estiva. Da Prato a Rieti, passando per Acquaviva, Foggia e San Benedetto del Tronto, gli atleti pugliesi si sono resi protagonisti assoluti.

Stano e Fortunato nella storia della marcia europea

A Prato, nella 10.000m di marcia su pista, Massimo Stano (Fiamme Oro) ha siglato il nuovo record europeo con uno straordinario 37:33.03, migliorando il primato precedente e scrivendo una nuova pagina nella storia della disciplina. Alle sue spalle, l'altro pugliese Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) ha fermato il cronometro in 37:34.90, anch'egli sotto il vecchio limite continentale. Una doppietta azzurra che conferma il dominio italiano (e pugliese) nella marcia.

Disabato ancora record: nuovo limite U20 sui 10.000m di marcia

Non è da meno il giovane talento Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle), che ha abbattuto nuovamente il record italiano U20 con il tempo di 39:24.99, confermandosi in costante crescita e punto fermo per il futuro azzurro.

Bianciardi debutta in 46.67 nei 400m a Rieti

Esordio outdoor più che positivo per Lapo Bianciardi (Avis Barletta), olimpionico a Parigi 2024, che nei 400 metri a Rieti ha corso in 46.67, aprendo la stagione con ottimi segnali.

Lanci in evidenza: Lukaszeck e D’Agostino già in forma

Nel settore lanci, brilla Martina Lukaszeck (U20, Foggia Atl. Leggera), che nel disco ha lanciato 44,89m al debutto provinciale a Foggia, centrando il minimo per il Challenge Assoluto.

Sempre nei lanci, a Busto Arsizio, Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta) ha aperto la stagione con un ottimo 18,64m nel getto del peso (7,260kg).

Giambattista fa la storia U16: 1,95m nell’alto

A Foggia, grande exploit del cadetto Luigi Giambattista (Foggia Atl. Leggera), che ha superato 1,95m nel salto in alto, eguagliando la miglior prestazione regionale di sempre nella categoria Cadetti, datata 2006 (Leonardo Bruno a Formia).

Ad Acquaviva la marcia continua a essere protagonista

Nel CDS Interregionale Sud di Marcia di Acquaviva delle Fonti, podi e vittorie per gli atleti di casa:

Nei 10.000m Allievi , terzo posto per Adriano Caferra (Amatori Atl. Acquaviva) in 48:55.05

Nei 5000m Allieve , oro per Francesca Fanuzzi (25:18.03) e bronzo per Stefania Avitto

Nel Trofeo Nazionale Cadetti , dominio Atl. Giovanile Acquaviva con Davide Sorressa vincente in 23:50.08, seguito da Colapinto e Mastrandrea

Tra le cadette, successo di Maria Felicia Pontrandolfo (15:14.96)

Vagnoli record italiano SM65 nella Mezza Maratona dei Fiori

A San Benedetto del Tronto, durante i Campionati Italiani Master di Mezza Maratona, Maurizio Vagnoli (SM65, Dynamik Fitness Palo del Colle) ha firmato la migliore prestazione italiana di categoria con 1h17:54.

Ottime anche le prove degli altri pugliesi premiati con il titolo italiano di categoria:

Francesco Quarato (SM40, Atl. Pro Canosa) – 1h08:15

Giovanni Auciello (SM45) – 1h09:15

Davide Seri (SM50, Dynamyk Fitness) – 1h12:43

Santino Maccagnan (SM60, Dynamyk Fitness) – 1h15:11

Master: Puglia sul podio a squadre

Quarto titolo italiano consecutivo per la Dynamik Fitness a squadre, accompagnata sul podio dalla Daunia Running al terzo posto.

