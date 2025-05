2 Giugno: Putignano celebra la Festa della Repubblica con cerimonia e mostra storica

Commemorazione al Monumento ai Caduti e una mostra nel Chiostro Comunale per il 79º anniversario della Repubblica Italiana

Putignano si prepara a celebrare il 79º anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con una serie di eventi ufficiali e culturali che coinvolgeranno istituzioni, giovani e cittadinanza.

Lunedì 2 giugno, alle ore 10:00, si terrà la cerimonia commemorativa presso il Monumento ai Caduti, dove il Sindaco Michele Vinella deporrà una corona d’alloro in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Un gesto simbolico a nome di tutti i cittadini e le cittadine di Putignano, per ricordare l'importanza della Repubblica e dei valori democratici.

Alla cerimonia prenderanno parte:

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

La Consulta Giovanile

Il Presidente del Consiglio Comunale , dott. Saverio Campanella

Il Sindaco di Putignano, dott. Michele Vinella

Una mostra per non dimenticare

Parallelamente alla cerimonia, nel Chiostro Comunale sarà inaugurata la mostra storica intitolata “Dalla libertà, la Repubblica. 1946 – 2 giugno – 2025”, ideata e realizzata dalla Consulta Giovanile in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La mostra, visitabile gratuitamente fino al 5 giugno, propone un affascinante percorso attraverso copie di documenti originali, anche di fonte comunale, relativi al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, giorno in cui il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra Monarchia e Repubblica.

Un invito alla memoria e alla partecipazione

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare alle celebrazioni, che rappresentano non solo un momento di ricordo e riflessione sul passato, ma anche un’opportunità per coinvolgere le nuove generazioni nella valorizzazione della memoria storica e dei principi fondanti della Repubblica Italiana.

Putignano rinnova così, con solennità e impegno civico, il proprio omaggio a una data simbolo della democrazia italiana.