“SudInCanto – Mimì da Sud a Sud”: a Polignano una serata in musica nel nome di Modugno e della solidarietà

POLIGNANO A MARE - Il primo giugno Polignano a Mare si tinge di note e di emozioni con, la serata evento organizzata da, associazione di volontariato impegnata nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. L’appuntamento, patrocinato dal Comune e realizzato in collaborazione con le associazioni, si terrà nella suggestiva cornice di, a partire dalle ore

Un omaggio al Sud e alla generosità della comunità

Lo spettacolo nasce come ringraziamento alla comunità per il costante sostegno alle campagne di raccolta fondi, che hanno permesso importanti traguardi, tra cui la donazione all’Istituto Oncologico di Bari di un innovativo macchinario per la diagnosi del mieloma residuo.

La serata sarà un omaggio in musica e parole al Sud e a Domenico Modugno, simbolo universale di arte e radici meridionali. Il programma si aprirà con la storica banda musicale di Polignano, che sfilerà in marcia dalla piazza fino a Largo Modugno, dove si esibirà in un concerto inaugurale.

Emozioni, ricordi e musica

Alle 20.30, prenderanno la parola il prof. Giuseppe Pastoressa, presidente regionale di AMOPuglia, e l’avv. Antonella Guglielmi, presidente della sezione locale, per raccontare le attività svolte e l’impiego concreto delle donazioni. In questa occasione, sarà consegnata una targa commemorativa alla famiglia del prof. Vincenzo Pomo, medico e fondatore dell’associazione, recentemente scomparso.

A seguire, spazio al teatro con uno sketch a cura dell’associazione “Uno&Trio”.

Il cuore dello spettacolo: “Mimì da Sud a Sud”

Il momento più atteso inizierà alle 21.15, con lo spettacolo musicale “Mimì da Sud a Sud” di Mario Incudine, artista siciliano che porterà in scena un viaggio emozionale e musicale tra Sicilia e Puglia, nel segno delle canzoni di Domenico Modugno. Una performance che celebra l’anima del Sud, fatta di bellezza, resilienza e passione, e che unisce le voci e le storie di due terre affacciate sullo stesso mare.

Un appuntamento da rinnovare

“Mimì siamo noi – spiegano gli organizzatori – che desideriamo volare, ma che non sempre sappiamo di avere le ali per farlo. Volare insieme, nella solidarietà e nella coesione, è il modo più forte per generare speranza, sostenere la ricerca e migliorare la qualità di vita dei malati oncologici.”

“SudInCanto” si propone di diventare un appuntamento annuale, capace di raccontare e rafforzare i legami della comunità, celebrando le eccellenze del nostro territorio con uno sguardo rivolto al futuro e alla solidarietà.

L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.