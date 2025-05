3bmeteo: “Cambia tutto da domenica. Tornano piogge, temporali e crollo delle temperature”

BERGAMODopo un inizio di maggio dal sapore estivo,. Lo annunciano gli esperti di, che prefigurano l’arrivo di una, destinata a durare per buona parte della prossima settimana.

“Fino a sabato, anticiclone e caldo anomalo” – “Stiamo vivendo un breve assaggio d’estate – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo – grazie alla temporanea espansione di un anticiclone subtropicale sull’Italia. Fino a sabato ci attendiamo tempo stabile, cieli in prevalenza soleggiati e temperature in netto rialzo, con punte di 28-30°C nelle zone interne”. Tuttavia, già al Nord cominceranno a notarsi i primi segnali di cambiamento, con un aumento della nuvolosità e qualche piovasco sulle Alpi, soprattutto quelle occidentali.

“Domenica cambia tutto: tornano piogge e temporali” – Il vero stravolgimento meteorologico arriverà domenica, quando l’anticiclone inizierà a cedere rapidamente a partire dal Nord Italia. “Attesi rovesci e temporali localmente intensi, inizialmente sulle Alpi e poi in estensione irregolare alla Pianura Padana – prosegue Ferrara – mentre rovesci sparsi raggiungeranno anche la Sardegna e, in serata, il Centro Italia, seppur in forma più attenuata. Il Sud resterà ancora ai margini, ma non per molto”.

Una settimana all’insegna dell’instabilità – L’episodio di domenica sarà solo il preludio a un periodo più lungo di instabilità atmosferica, che caratterizzerà gran parte della prossima settimana. “Ci saranno occasioni frequenti per piogge e temporali, anche forti – avvertono da 3bmeteo – non solo al Centro-Nord, ma a tratti anche al Sud. Le giornate asciutte e soleggiate non mancheranno, ma si alterneranno a episodi di maltempo in un contesto dinamico e imprevedibile”.

Temperature in crollo, soprattutto al Nord – Con l’arrivo del maltempo, le temperature scenderanno sensibilmente, soprattutto al Nord, dove si potranno perdere anche oltre 10°C rispetto ai valori attuali. “L’aria calda subtropicale sarà rimpiazzata da correnti più fresche provenienti dal Nord Europa, che riporteranno i valori termici al di sotto della media stagionale in diverse zone del Paese”, concludono gli esperti.

In sintesi, l’Italia si prepara a dire addio all’anticipo d’estate e ad affrontare una settimana all’insegna della variabilità, tra piogge, temporali e un deciso calo termico.