A Bari Città del Sole partecipa ai Kid Pass Days per promuovere la biodiversità

BARI – Città del Sole, storico punto di riferimento per il gioco educativo e creativo, partecipa ai, la più grande maratona italiana di eventi dedicati ai bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa, promossa da Kid Pass e Kid Pass Culture, ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale, artistico, scientifico e storico del nostro Paese.

Anche il negozio Città del Sole di Bari, situato in via Nicolò Putignani 14/A, sarà protagonista dell’evento, ospitando sabato 10 maggio i tornei Bioviva Nature Challenge e Bioviva Enigmi, due giochi di carte appassionanti e istruttivi, perfetti per imparare divertendosi.

L’appuntamento rientra nel più grande tour nazionale Bioviva mai realizzato in Italia, che coinvolgerà oltre 20 città in contemporanea nel weekend del 10 e 11 maggio, in un mese – quello di maggio – tradizionalmente dedicato alla biodiversità.

I tornei Bioviva, pensati per bambini dai 7 anni in su, offriranno un’occasione unica per scoprire curiosità sul mondo animale, sui fenomeni naturali e sul corpo umano attraverso giochi che stimolano l’intelligenza e la creatività. Tutti i materiali utilizzati sono eco-sostenibili: le carte sono in carta certificata FSC e completamente plastic-free, a dimostrazione dell’impegno di Bioviva – e di Città del Sole – per un’educazione alla sostenibilità ambientale.

La partecipazione ai tornei è gratuita, ma è necessaria la prenotazione presso il punto vendita Città del Sole di riferimento, selezionabile attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa.

Con questa partecipazione, Città del Sole rinnova il proprio impegno nel proporre esperienze educative di qualità, capaci di trasmettere ai più giovani non solo conoscenze, ma anche valori importanti come il rispetto per la natura, la consapevolezza ambientale e la curiosità verso il mondo che li circonda.

I Kid Pass Days 2025 vedranno la partecipazione di oltre 100 musei e sedi culturali italiane, con più di 150 attività pensate per i bambini dai 0 ai 12 anni. Un'occasione preziosa per riscoprire, giocando, le meraviglie del sapere e della biodiversità.