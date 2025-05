Torna a Bari il “Villaggio del Gusto – CAB Edition 2025”: sei giorni tra sapori, musica, arte e inclusione in Largo Giannella

BARI - Dal 6 all’11 maggio Largo Giannella si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante della festa di San Nicola, con l’undicesima edizione del “Villaggio del Gusto – CAB Edition 2025”. L’evento, presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, si conferma un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo, della musica dal vivo e della cultura, con un ricco programma di iniziative pensate per tutte le età.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono stati l’assessore allo Sviluppo economico e Blue economy Pietro Petruzzelli, l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone, il presidente dell’associazione De Gustibus Vitae Mimmo Loiacono, il presidente della CNA Area metropolitana di Bari Michele Piccione e la direttrice dell’Aci Bari e Bat Maria Grazia Lucia De Renzo. La direzione artistica è curata da Pasquale 33 (Giorgio Griffa Management), con la conduzione affidata ad Alessandro Antonacci e Carlo Chicco.

Un Villaggio da vivere a 360 gradi

Il taglio del nastro è previsto per martedì 6 maggio alle ore 18. Da quel momento, Largo Giannella accoglierà stand gastronomici, eventi musicali, talk culturali, laboratori, contest, attività educative, momenti di riflessione sociale e tanta animazione. Tra le novità di quest’anno spicca uno spazio dedicato ai prodotti gluten free e senza lattosio, in linea con una crescente attenzione all’inclusività alimentare.

“Anche quest’anno confermiamo con entusiasmo il Villaggio del Gusto – ha detto l’assessore Petruzzelli – un contenitore di qualità che celebra la convivialità, la gastronomia e l’arte. Una festa nella festa di San Nicola che coinvolge la città intera”.

“La sicurezza è una priorità – ha sottolineato l’assessora Palone – e per questo saremo presenti con ACI e la Polizia Locale per sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla guida in stato alterato”.

Tra sostenibilità e responsabilità sociale

Il Villaggio del Gusto 2025 sarà anche un esempio di attenzione ambientale e sociale. Amiu Puglia, in collaborazione con Plastic Free e Retake Bari, promuoverà buone pratiche contro lo spreco alimentare e l’uso della plastica monouso. Saranno inoltre promosse iniziative contro la violenza di genere e gli stereotipi, grazie al contributo di associazioni come LeZzanzzare, Zerobarriere e All In Festival.

Grandi eventi e ospiti speciali

Il programma serale prevede dj set, concerti, karaoke, animazione e spettacoli, tra cui le finali del contest musicale San Nicola Vibes (in collaborazione con Radio Bari) e le premiazioni dei concorsi Clicks (fotografico) e Rhymes (poetico). Domenica 11 maggio, in chiusura, spazio alla “Festa della Mamma” e alla “Festa della Terra Madre”, con l’evento Pacha Mama e la consegna del “Premio Pino Tulipani” per progetti inclusivi. In programma anche una sfilata di moda “non convenzionale”, ideata con la sartoria sociale Albedo.

Area bimbi e spazio famiglie

Durante tutta la manifestazione sarà attiva un’area dedicata a bambini e famiglie con mascotte, giochi, animazione, truccabimbi, zucchero filato e pop-corn. Un villaggio per tutti, dove la condivisione e il divertimento saranno protagonisti.

Gusto e birre artigianali protagonisti

Il cuore dell’iniziativa resta la proposta gastronomica: venti realtà tra ristoratori e produttori porteranno a Bari i sapori della tradizione e le eccellenze a km 0. Non mancheranno le birre artigianali selezionate da MondoBirra.info e dalla rete Birra Artigianale di Puglia, con etichette provenienti da tutta la regione.

Promotori e partner

Il Villaggio del Gusto è promosso dall’associazione De Gustibus Vitae con il patrocinio del Comune di Bari, in collaborazione con CNA, Camera di Commercio, Puglia Promozione, Slow Food Bari, ACI Bari-Bat, Federazione Italiana Cuochi – Sezione Baresi, Plastic Free, LeZzanzzare, Unionbirrai. Main sponsor: CAB – Centro Assistenza Bollette, Autoclub Group, Caseificio Deliziosa. Sponsor tecnici: TDS Group, Mebilimport, Roberto Lavermicocca Group, Acqua Orsini (acqua ufficiale), Assicurazioni Comunale (assicurazione ufficiale).

Per info e aggiornamenti:

🌐 www.villaggiodelgusto.com

📱 Seguici sui social del Villaggio del Gusto

Un’edizione da non perdere, dove il gusto incontra l’inclusione, la musica, la cultura e la sostenibilità.