A Bari la 7ª edizione del Campionato Europeo di Robotica

BARI – È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la settima edizione del Campionato Europeo RoboCupJunior, in programma dal 4 al 7 giugno 2025 presso il Centro Congressi della Fiera del Levante. L’evento, tra i più attesi nel panorama della robotica educativa continentale, porterà nel capoluogo pugliese 143 squadre provenienti da 12 nazioni, per un totale di oltre 620 studenti e circa 1200 persone coinvolte tra partecipanti, docenti, coach e genitori.

A illustrare i dettagli della manifestazione sono stati Patrizia Rossini, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Japigia 1 Verga, scuola capofila dell’organizzazione, Vito Lacoppola, assessore comunale alla Conoscenza, Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari e Paolo Lino, docente del Politecnico di Bari.

“La città di Bari è fiera di ospitare questo evento internazionale, simbolo di integrazione, innovazione e futuro. Un grande momento educativo e formativo che coinvolge la nostra comunità e ci pone al centro del panorama europeo della robotica educativa” – ha dichiarato l’assessore Vito Lacoppola.

Un’opportunità per il futuro

La RoboCupJunior rappresenta non solo una competizione, ma anche un’occasione per riflettere sulle opportunità offerte dalle tecnologie emergenti. In parallelo alle gare, si svolgeranno seminari, convegni, workshop e laboratori rivolti sia a docenti che agli studenti, in italiano e in inglese, per approfondire i temi della robotica, dell’intelligenza artificiale e delle discipline STEM.

“Lavoriamo a questo progetto da mesi con dedizione e passione, per offrire ai partecipanti un’esperienza memorabile. Ospitare gli europei è un grande onore, che premia anni di impegno della nostra scuola e della rete RoboCupJunior Academy” – ha affermato la preside Patrizia Rossini, ricordando che nel 2016 l’istituto aveva già organizzato le gare nazionali.

Le nazioni partecipanti

Ecco l’elenco dei Paesi presenti con il numero di squadre:

Austria – 9 squadre

Croazia – 19 squadre

Francia – 5 squadre

Georgia – 1 squadra

Germania – 29 squadre

Israele – 5 squadre

Italia – 40 squadre

Portogallo – 5 squadre

Slovacchia – 10 squadre

Slovenia – 5 squadre

Svezia – 4 squadre

Ungheria – 11 squadre

Un evento inclusivo e internazionale

Il supporto linguistico sarà garantito da studenti volontari degli istituti superiori baresi e dell’Università degli Studi di Bari. L’evento rappresenta un esempio concreto di didattica innovativa, capace di abbattere le barriere di genere e culturali, come sottolineato dalla dirigente Giuseppina Lotito: “Vediamo nei ragazzi l’entusiasmo di apprendere in modo diverso. Questa è la scuola che guarda al futuro”.

Il programma

Mercoledì 4 giugno

12:00–18:30: Registrazione

12:00–18:00: Prove nelle arene

16:00–18:00: Cerimonia di apertura

Giovedì 5 e venerdì 6 giugno

08:30–18:00: Gare e eventi

Sabato 7 giugno

08:30–12:00: Gare finali

13:30–15:00: Cerimonia di premiazione

Con la RoboCupJunior 2025, Bari diventa per quattro giorni capitale europea della robotica educativa, confermando il suo ruolo di città aperta all’innovazione, alla formazione e alla crescita dei giovani.