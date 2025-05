Barletta, i volontari di Plastic Free in azione a Trinitapoli per ripulire l’area delle saline

TRINITAPOLI - In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani, Plastic Free Onlus organizza un’importante iniziativa di pulizia ambientale a Trinitapoli (BT), in programma sabato 7 giugno 2025 alle ore 15:00. Il punto di ritrovo è fissato presso la strada di accesso alla “Casa di Ramsar”, nei pressi del Centro di Educazione Ambientale.L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Trinitapoli e realizzata in collaborazione con l’associazione Terrae Aufidae, si concentrerà su una zona sensibile dal punto di vista naturalistico ma purtroppo spesso soggetta a incuria: l’area delle saline, oggi trasformata in una discarica a cielo aperto.“Ci troveremo a operare in una zona splendida e fragile, che andrebbe tutelata ma che oggi versa in condizioni inaccettabili – dichiara Maria Marcellusi, referente Plastic Free per Barletta e coordinatrice dell’evento –. Le saline, che rappresentano un patrimonio naturale di inestimabile valore, sono deturpate da rifiuti di ogni genere. C’è tanto da fare, ma confidiamo nella risposta della cittadinanza e nella forza del volontariato. Insieme possiamo restituire dignità a questo luogo”.Plastic Free invita cittadini, famiglie, scuole, associazioni e chiunque abbia a cuore l’ambiente a unirsi a questa giornata di impegno civico. Sarà l’occasione non solo per rimuovere rifiuti, ma anche per sensibilizzare sull’importanza della tutela degli ecosistemi marini e terrestri, duramente minacciati dall’inquinamento da plastica.La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione attraverso la pagina Eventi sul sito www.plasticfreeonlus.it. Per informazioni è possibile contattare la referente Maria Marcellusi al numero 333 8174142.