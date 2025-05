A Bari la grande festa dello sport giovanile: al via le fasi regionali “Sport&GO” del CSI Puglia

BARI – Sarà una domenica all’insegna dello sport e della festa quella in programma il prossimo 25 maggio a Bari. In occasione dell’anno giubilare, il CSI Puglia, su mandato della Conferenza Episcopale Pugliese, organizza una giornata speciale, aperta a tutto il mondo sportivo regionale, per celebrare i valori della pace, del rispetto, dell’inclusione e dell’amicizia attraverso il linguaggio universale dello sport.Protagonisti saranno i giovani atleti delle categorie under 10 e under 12, impegnati nelle fasi regionali dei campionati nazionali CSI “Sport&GO” nelle discipline calcio a 5, calcio a 7 e pallacanestro. Sono 46 le squadre che si contenderanno i titoli di campioni regionali e provengono dai comitati di Bari, Brindisi, Lecce, Ostuni e Barletta-Andria-Trani.Un appuntamento tanto atteso, che consentirà di decretare le squadre che rappresenteranno la Puglia alle finali nazionali di Cesenatico (FC), in programma dal 18 al 22 giugno 2025.Le gare si svolgeranno a partire dalle ore 8:30 su diversi campi sportivi dislocati nel territorio metropolitano di Bari: “Olimpic Center” Bari, campi sportivi di Torricella, “Olimpia Sport Village” di Bitonto, campo comunale “S. Diomede”, PalaLaforgia, palazzetto Capocasale, palazzetto dello sport San Pio e palazzetto dello sport “S. Pantaleo” di Modugno.Parallelamente, dalle ore 10:00, parco Maugeri, a Bari, si animerà con esibizioni sportive inclusive, laboratori per i sani stili di vita e una ricca serie di attività aperte a tutte le età: ginnastica ritmica, baskin, minivolley, pickleball, badminton, danza sportiva, tennis tavolo, pugilato, judo, giochi per bambini e tanto altro.Momento centrale dell’intera giornata sarà, alle ore 17:30, sempre presso il parco Maugeri, dove si svolgeranno – alla presenza delle autorità civili e religiose della città di Bari – le premiazioni delle squadre finaliste e dei vincitori dei premi “Fair Play”, assegnati a chi si è distinto per comportamenti etici e virtuosi nello sport e nella vita. A presiedere il momento di Preghiera Giubilare ci sarà mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza Episcopale Pugliese.L’intero evento, organizzato con il prezioso supporto della Conferenza Episcopale pugliese, gode del patrocinio gratuito di Regione Puglia, Città di Bari (Municipio I), Sport e Salute e Comitato italiano paralimpico Puglia.«Una giornata di sport e comunità che rappresenta non solo un traguardo sportivo per i piccoli atleti pugliesi, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e i valori autentici dello sport educativo che il Centro Sportivo Italiano promuove sui campi, negli oratori e nelle palestre di tutta Italia ogni giorno dell’anno», commenta Roberto Brandi, presidente regionale del CSI Puglia.