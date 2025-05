A Bari la quarta edizione della Revolution Business School: “Destinati ad essere i Numeri Uno”

Riccardo Scamarcio , attore, produttore e imprenditore cinematografico

, attore, produttore e imprenditore cinematografico Guè , artista e imprenditore, voce iconica della scena urban e co-fondatore dei Club Dogo

, artista e imprenditore, voce iconica della scena urban e co-fondatore dei Club Dogo Gianluigi Cimmino, CEO e co-founder di Yamamay e Carpisa



Matteo Salvo – Guinness World Record per memoria e apprendimento strategico

Max Damioli – Performance Coach ed esperto in ipnosi costruttivista

Massimiliano Sechi – Fondatore del movimento #NoExcuses

Franco Giorgio – Fondatore del brand F**K

Christian Pagliarani, Manuel Ernesti, Silvia Gamberino – Professionisti affermati in ambito mentale, imprenditoriale e comunicativo

Dopo i successi delle edizioni precedenti, che hanno visto protagonisti Alessandro Del Piero, Andrea Presti e Yuri Chechi, l’evento conferma la propria missione: trasformare la formazione in un acceleratore di risultati.



La Revolution Business School si rivolge a:



Imprenditori che vogliono far scalare il proprio business

Manager e professionisti pronti a guidare il cambiamento

Giovani ambiziosi desiderosi di apprendere dai migliori

Le sessioni saranno interamente pratiche e orientate a risultati concreti, con un focus su leadership, strategia, marketing e innovazione.



Silver Pass – Accesso completo a tutte le sessioni

Gold Pass – Ingresso riservato + cena esclusiva con gli speaker

Platinum Pass – Posti in prima fila + networking diretto con i relatori

Un evento che è già diventato un punto di riferimento per chi vuole crescere, ispirarsi e connettersi in una comunità ad alto potenziale.



Fabio Quadrelli, imprenditore barese e mente visionaria, è amministratore delegato della Revolution Group. Ha creato un modello imprenditoriale che, passo dopo passo, sta diventando scuola per l’intero Paese.

Senza clamore, ma con strategia e visione, ha costruito un ecosistema unico che fonde impresa, formazione e innovazione.

Dalla sua visione è nata la Revolution Business School, capace in pochi anni di cambiare il modo di fare formazione per imprenditori in Italia, con un metodo concreto, moderno e dirompente. Lo scorso anno, proprio a Bari, ha portato grandi nomi del panorama sportivo e imprenditoriale, trasformando il Sud in un polo strategico di ispirazione e crescita.



La Scuola



Fondata nel 2022 da Fabio Quadrelli, Vincenzo Boemi e Guido Barbone, la Revolution Business School nasce con un obiettivo chiaro: formare una nuova generazione di leader capaci di trasformare competenze in risultati tangibili.

Il metodo integra teoria e pratica, con professionisti abituati a muoversi dentro le dinamiche reali di business, leadership e trasformazione aziendale.

I programmi sono ad alto impatto, accessibili a tutti e progettati per accelerare la crescita personale e professionale.



Il format della scuola include:

- Business strategy

- Leadership personale

- Comunicazione persuasiva

- Marketing e posizionamento

-Sviluppo mentale ed emozionale



Un approccio concreto, integrato e trasformativo, pensato per chi vuole distinguersi.

