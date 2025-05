Serie C, Playoff: il Pescara travolge il Cerignola 4-1 al “Monterisi” e ipoteca la finale

– Pesante sconfitta casalinga per l’Audace Cerignola, che cede 1-4 alnella gara d’andata della, disputata allo stadio “”. Gli abruzzesi, cinici e spietati nella ripresa, mettono un’ipoteca sulla qualificazione alla finale, lasciando ai pugliesi solo flebili speranze in vista del ritorno.

Il primo tempo è caratterizzato da equilibrio e occasioni da entrambe le parti. Al 15’, Salvemini segna per il Cerignola, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo il controllo al VAR. Al 18’ Sainz Maza non riesce a schiacciare in rete di testa, mentre al 26’ D’Andrea sfiora il vantaggio per gli ofantini. Al 45’, anche Merola per il Pescara va vicino al gol.

La svolta arriva nel secondo tempo. Al 55’ il Cerignola ha l’occasione di sbloccare la partita con un rigore concesso per fallo di mano di Lancini, ma Plizzari para il tiro di Sainz Maza. Un minuto dopo, Achik colpisce il palo con un gran sinistro. È il preludio al crollo.

Al 66’ il Pescara passa in vantaggio: Meazzi insacca di testa su cross di Merola. Sei minuti dopo, lo stesso Meazzi raddoppia con un tocco di destro ravvicinato. Il Cerignola resta in dieci uomini al 78’ per l’espulsione di Capomaggio (doppia ammonizione), e il Pescara ne approfitta: al 83’ Tonin firma il 3-0 con un sinistro rasoterra. Due minuti dopo, Cuppone accorcia le distanze per i padroni di casa con una bella girata su assist di Achik. Ma al 88’ Tonin chiude i conti con il definitivo 4-1 con un destro da fuori area.

Il match di ritorno è in programma mercoledì 28 maggio alle ore 20:00 allo stadio “Adriatico” di Pescara. Il Cerignola dovrà compiere un’autentica impresa, vincendo almeno 3-0 per qualificarsi alla finale. Al Pescara, invece, basterà anche una sconfitta per 2-0 per conquistare il pass per l’ultimo atto dei playoff.