Serena Brancale elogia Napoli dopo il concerto: “Se dovessi rinascere altrove, sceglierei Napoli”. Polemica tra i tifosi baresi

NAPOLI - Un post emozionato e sincero pubblicato sui social da, dopo il concerto tenuto al, ha acceso una nuova ondata di polemiche nella sua terra d’origine, la Puglia. L’artista barese, nota per il suo talento eclettico e per l’orgoglio con cui spesso parla delle sue radici, ha dichiarato:

“Sono orgogliosa della mia terra, di essere Barese, Pugliese… Ma se dovessi rinascere altrove, come diceva Lucio Dalla, tra tutte le città del mondo al di fuori della mia cara Puglia… senza esitazione sceglierei Napoli”.

A queste parole ha fatto seguito un gesto altrettanto simbolico: durante il live, Brancale ha indossato la maglia del Napoli, fresco campione d’Italia, conquistando il titolo all’ultima giornata in un avvincente duello con l’Inter.

Una dichiarazione d’amore nei confronti della città partenopea che, però, non è stata accolta bene dai suoi concittadini, in particolare da una parte dei tifosi del Bari. In molti non hanno gradito l’omaggio alla rivale storica, anche alla luce delle tensioni legate alla vicenda della multiproprietà che coinvolge i due club, con la famiglia De Laurentiis a capo di entrambe le società.

Sui social non sono mancate critiche e commenti piccati da parte dei tifosi biancorossi, che hanno accusato l’artista di “tradimento” e di aver mancato di sensibilità nei confronti della propria comunità sportiva. Altri, più moderati, hanno invece difeso la libertà dell’artista di esprimere affetto per una città che l’ha accolta con calore.