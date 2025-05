A Grottaglie si inaugura una capanna preistorica

Una capanna preistorica sarà inaugurata a Grottaglie, presso il Super Summer Camp in via Madonna di Pompei n.184, alle ore 10.30 di giovedì 22 maggio, nel corso di una pubblica cerimonia a cui è invitata tutta la cittadinanza e a cui parteciperanno i rappresentanti della locale Amministrazione comunale e del mondo della scuola e dell’associazionismo del territorio (info Maria 3423125196).La capanna preistorica, più precisamente del neolitico, è il frutto di un’attività laboratoriale del progetto “Ambiente Gravina” che, presentato dalla capofila Grott'Art associazione di promozione turistica avvalendosi della progettista e project manager Maria Teresa Marangi, è sostenuto dalla Regione Puglia mediante Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.La capanna preistorica, la prima del nostro territorio, è una realizzazione che, con la supervisione di Antonio De Marco, ha visto il coinvolgimento dei bambini del Super Summer Camp e la collaborazione di diversi operatori locali.L’inaugurazione rappresenterà solo l’inizio di una serie di attività laboratoriali curate da esperti che insegneranno gli usi e i costumi dei nostri antenati: un laboratorio sarà sulla lavorazione del lentischio, pianta utilizzata ancora oggi per i cestini, uno sul confezionamento di abiti preistorici e, infine, un altro sulla ceramica antica con la raccolta di argilla. In queste e altre attività saranno coinvolti tutti gli istituti scolastici, gli oratori e il mondo dell’associazionismo locale.Il progetto “Ambiente Gravina” ha come obiettivo la valorizzazione e la cura di alcuni siti del territorio, come gravine e cave, visti come risorsa e volano per lo sviluppo economico e sociale delle comunità che li ospitano, in particolare per incentivare il turismo rurale.Con la capofila Grott'Art, il progetto vede all’opera un ampio partenariato che comprende Gal Magna Grecia Scarl, Isonomia Aps, Istituto Scolastico comprensivo Don Bosco, Istituto Scolastico Comprensivo Pignatelli, Opus In Musica Aps, Poweraut Odv, Croce Rossa Odv-Grottaglie, Associazione Amici Della Fo’Cra, azienda agricola Annicchiarico Salvatore, azienda Agricola Marangi Ciro, Coop. Sociale Diogene, Coop Sociale Futura Rudiae, Associazione Social Lab, ASD Fortitudo. Media partner è Ora Quadra info.oraquadra.Il Progetto “Ambiente Gravina” è sostenuto dalla Regione Puglia con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.