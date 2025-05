Achille Lauro protagonista di “Road to Battiti” a Ostuni: domani il radio live show di Radio Norba in piazzetta Sant’Oronzo

Saràla star della terza tappa di Road to Battiti, l’evento itinerante organizzato dain vista del Cornetto Battiti Live. L’appuntamento è per, nella suggestivadi Ostuni, dove, a partire dalle, prenderà vita il radio live show con musica, giochi, gadget e la partecipazione live di artisti ospiti.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, sul canale 11 del digitale terrestre e sul 730 di Sky, e culminerà alle 21 circa con l’attesissima esibizione di Achille Lauro, che registrerà due brani per la rubrica “performance on the road”, destinata ad andare in onda in una delle cinque puntate del Cornetto Battiti Live.

Reduce dal successo di “Incoscienti giovani”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo, e “Amore disperato”, entrambi ai vertici delle classifiche radio e streaming – con certificazioni rispettivamente Oro e Platino – Lauro porta a Ostuni anche l’intensità del suo ultimo album, “Comuni Mortali”, uscito lo scorso mese.

Il disco, il settimo della sua carriera, rappresenta una svolta artistica per il cantautore romano, che in dodici tracce esplora il lato più intimo di sé, con sonorità cantautorali e testi profondamente autobiografici. Un lavoro nato durante la sua permanenza tra Los Angeles e New York, prodotto da Daniele Nelli e GowTribe, già noti per successi come “16 marzo” e “Domenica”.

“Comuni Mortali” è un album di dediche che toccano la madre Cristina, l’amore, gli affetti più sinceri, raccontando la fragilità e la forza dei sentimenti che accomunano ogni essere umano. “Amor”, la focus track, celebra l’amore tra le vie di una Roma notturna, in un abbraccio poetico e urbano.

L’accesso all’evento è libero, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. L’appuntamento con Road to Battiti continua poi con le prossime tappe in giro per la Puglia, in attesa del grande show dell’estate.