Premio Nazionale “Troccoli Magna Graecia”: ufficializzati i vincitori della 39ª edizione

– Si è tenuta oggi la, appuntamento tra i più rilevanti del panorama culturale meridionale. I nomi dei vincitori, ufficializzati nelle scorse ore, riflettono la ricchezza e la varietà della produzione culturale italiana contemporanea.

Tra i protagonisti premiati spicca padre Mario Brandi, missionario calabrese degli Oblati di Maria Immacolata, insignito della Targa “Francesco Toscano”, prestigioso riconoscimento che in passato ha omaggiato personalità di rilievo come il cardinale spagnolo S. Em. Urbano Navarrete, già rettore della Pontificia Università Gregoriana.

Premiati nella sezione Saggistica:

Laura Magli , giornalista e conduttrice televisiva Mediaset, per il saggio Un tesoro chiamato Fede (Ed. Scorpione), che si distingue per il linguaggio semplice e diretto rivolto ai più giovani, sfidando le convenzioni del mondo della comunicazione.

Francesco Saverio Vetere , avvocato e docente all’Università “La Sapienza” di Roma, per il manuale Temi di editoria periodica (Ed. Uspi), testo adottato nel Corso di Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura.

Giuseppe Ferraro, dottore di ricerca e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, premiato per il suo costante impegno nella divulgazione storica e scientifica, collaborando con l’Università della Calabria e l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo.

Sezione Ricerca:

Francesco Garofalo , per la tesi di laurea con lode dedicata alla Masseria Torre della Chiesa di Cassano all’Ionio , un importante lavoro su conservazione e valorizzazione del patrimonio storico locale.

Agostino Conforti, Gianfranco Donadio e Francesco Spingola, autori del documentario Sale & Sapienza – La salina di Lungro, che racconta la memoria del lavoro nella storica salina calabrese, con il supporto di testimonianze e immagini d’archivio.

Sezione Giornalismo:

Barbara Capponi, volto noto della Rai, premiata per la sua lunga carriera nel servizio pubblico, dal debutto a “Unomattina” fino alla conduzione de “La Notte della Taranta” e “Unomattina Estate”.

Riconoscimento speciale – Sezione “Onorare le eccellenze”:

Marilena Cavallo, insignita per i suoi studi dedicati a Eleonora Duse, nell’anno del centenario della scomparsa della grande attrice, celebrando così il suo contributo alla memoria teatrale italiana.

Sezione Scuola:

Riconoscimenti anche a decine di studenti e a due team di robotica – “Robocassano 25” e “NewRobot 25” – provenienti da istituti superiori e comprensivi di Cassano all’Ionio e Lauropoli, premiati per meriti scolastici, creatività e competenze tecnico-scientifiche. Un esempio di come la cultura si costruisca sin dai banchi di scuola.

L’apertura culturale

L’evento è stato introdotto dal Focus a cura di Pierfranco Bruni, sul tema “Giuseppe Berto e la Calabria”, in cui la regione è stata raccontata come “mito incagliato nelle civiltà, mai sola, sempre in compagnia del mare e dei suoi boschi”, offrendo una visione poetica e simbolica del territorio.

Il Premio “Troccoli Magna Graecia”, giunto alla sua 39ª edizione, si conferma così un’occasione di riflessione culturale, valorizzazione delle eccellenze e dialogo tra generazioni. Un ponte tra memoria, presente e futuro, nel segno della cultura meridionale.