Incidente tra Corato e Trani: coinvolto un pulmino con una scolaresca, due feriti lievi

CORATO - Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, domenica 25 maggio, lungo la strada provinciale che collega Corato a Trani, nei pressi dello svincolo per Corato. Coinvolto un pulmino che trasportava una scolaresca di Trani di ritorno da una gita ad Altamura.

Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una Ford. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, prontamente soccorse dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Corato e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Attimi di paura per gli studenti a bordo del pulmino, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato conseguenze serie.