Al Demodé Club si celebra la musica di Taylor Swift

MODUGNO - Sabato 17 maggio, al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà "Disco Taylor”, una serata-evento interamente dedicata alla musica di Taylor Swift, celebre cantautrice statunitense considerata da Billboard l’artista di maggior successo commerciale del XXI secolo con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.Conosciuta anche per l’effetto “Taylor Swift Effect” che porta centinaia di migliaia di persone a seguirla ovunque vada, Taylor Swift sarà la protagonista di questa serata all’insegna della sua discografia, con scenografie suggestive e un’atmosfera coinvolgente. Un’esperienza unica che sta facendo il giro d’Italia e che non si propone solo come un semplice spettacolo, ma come un evento a tema, completo, che raduna i fan dell’artista americana permettendo loro di vivere la loro passione in modo coinvolgente, dai suoi esordi nel mondo country sino ai successi contemporanei.Taylor Swift, celebre per il suo successo come artista country, ha successivamente ampliato il suo genere musicale esplorando pop, rock e molto altro. Nota per le sue canzoni che raccontano storie personali, spesso ispirate alle sue relazioni ed esperienze, è l’artista con più settimane trascorse in prima posizione nella classifica Billboard 200, superando il primato di Whitney Houston ed Elvis Presley. Cantautrice e produttrice, è una delle cantanti più riconosciute e di successo al mondo, e riesce ad abbracciare tutti i generi, dal country sino alle ballate indie Io-fi. I suoi temi ricorrenti sono la crescita, l’identità, l’insicurezza dell’immagine corporea e le relazioni che attraversa con la sua riconoscibile personalità, fortemente femminista.Balli, cori, luci, effetti e atmosfere da tour mondiale daranno vita ad un’occasione unica per tutti i fan pugliesi della popstar americana di vivere un’esperienza immersiva e di grande coinvolgimento. Dai classici intramontabili come “Love Story”, “You Belong With Me” e “Shake It Off” sino alle hit più recenti tratte dagli album “Midnights”, “1989 (Taylor’s Version) e “Folklore”, questo party si presenta come un vero e proprio viaggio nel percorso di una delle artiste più influenti degli ultimi anni.Infoline: 3397360006Apertura: 21.30