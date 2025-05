Noicàttaro, efficientamento energetico scuola primaria Gramsci. Innamorato: “Aumenta la sicurezza e si riducono gli sprechi”

NOICATTARO - Isolamento termico di alcune coperture e successiva impermeabilizzazione, isolamento termico verticale dei prospetti esposti ad est, sostituzione parziale degli infissi esterni in ferro con nuovi infissi in alluminio a taglio termico, adeguamento degli impianti alle normative vigenti in termini di risparmio energetico attraverso l’installazione di valvole termostatiche sui terminali di emissione dell’impianto termico esistenti, sostituzione puntuale dei corpi illuminanti esistenti a neon, caratterizzati da bassa efficienza energetica, con nuovi elementi a tecnologia led: sono gli interventi previsti per la riqualificazione energetica della scuola elementare Gramsci di Noicàttaro, cominciati da qualche giorno.L'investimento è di circa 4 milioni di euro per quattro plessi scolastici, che deriva da Fondi che rientrano nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - Next generation EU Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. Il progetto prevede il recupero di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare una struttura moderna e sostenibile attraverso la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, l’aumento della sicurezza e la capacità di garantire un livello di servizio e di comfort più alto possibile.Il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato ha voluto effettuare un sopralluogo proprio in concomitanza dell'avvio del cantiere, insieme al vice sindaco Nunzio Latrofa e al consigliere delegato ai Rapporti con le Istituzioni Scolastiche, Luca Cinquepalmi.“I lavori vertono sull’efficientamento energetico sia della componente edilizia che impiantistica e su interventi da eseguirsi sull’involucro del manufatto. Si tratta di una vera e propria transizione energetica delle scuole, finalizzata a ridurre gli sprechi, garantendo un risparmio di risorse per l’Ente e creando ambienti più sicuri e confortevoli per studenti, docenti e personale della scuola”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.