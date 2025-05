Volo Bari-Tirana in ritardo di oltre 9 ore: passeggeri bloccati in aeroporto, scatta il diritto al rimborso

– Giornata da incubo per decine di passeggeri baresi diretti a. Il volo, in partenza dall’aeroporto digiovedì 15 maggio, ha subito un pesante, costringendo i viaggiatori a trascorrere gran parte della giornata all’interno dello scalo aeroportuale.

Il decollo, inizialmente previsto per le 07:35, è stato più volte posticipato fino alla partenza effettiva, avvenuta soltanto nel tardo pomeriggio. L’aereo è atterrato nella capitale albanese alle 18:00, causando non pochi disagi ai passeggeri, molti dei quali in viaggio per motivi di lavoro, salute o vacanza.

Stando alle prime informazioni, non risultano condizioni meteorologiche avverse né altri eventi eccezionali – come il bird strike – che avrebbero potuto giustificare un ritardo così prolungato. Le buone condizioni del meteo lungo la tratta lasciano quindi pensare a problematiche operative interne alla compagnia aerea.

In base al Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri coinvolti in ritardi superiori alle 3 ore, non causati da circostanze straordinarie, hanno diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro. È possibile presentare istanza direttamente alla compagnia aerea oppure affidarsi a una claim company come ItaliaRimborso.it o ad un CAF per avviare la procedura di richiesta del rimborso.

La vicenda ha alimentato il malcontento tra i passeggeri, alcuni dei quali hanno già annunciato di voler procedere legalmente per ottenere il risarcimento. Un ennesimo caso che solleva interrogativi sull’efficienza del servizio e sulla tutela dei diritti dei viaggiatori.