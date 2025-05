Alicante, topi morti in mare dopo le piogge: allarme igienico a pochi giorni da un triathlon internazionale

ALICANTE - La città portuale spagnola di, meta turistica rinomata per le sue spiagge dorate e il fascino del centro storico, sta vivendo in questi giorni unache ha colto cittadini e turisti di sorpresa. Dopo alcune, la rete fognaria cittadina è andata in, provocando l’allagamento delle condotte e il conseguentedirettamente in mare. Ma ciò che più ha scosso l’opinione pubblica è iltra le onde, trasportati dalle correnti proprio nei pressi delle spiagge più frequentate.

Le immagini scioccanti dei roditori galleggianti nelle acque del Mediterraneo sono rimbalzate rapidamente sui social, condivise da bagnanti e turisti indignati, tra cui molti italiani. L’episodio ha sollevato un vero e proprio caso mediatico, anche alla luce di un importante evento sportivo internazionale, il triathlon previsto nei prossimi giorni, che vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Europa, inclusa l’Italia.

Triatleti preoccupati: "Nuotare tra topi morti è inaccettabile"

L’allarme è stato lanciato anche dagli stessi partecipanti al triathlon, molti dei quali stanno valutando il ritiro dalla competizione per motivi sanitari. La prospettiva di dover nuotare in un’acqua contaminata da rifiuti fognari e carcasse animali rappresenta un rischio reale per la salute. Come sottolineato da alcuni commenti apparsi su Twitter:

"Gli allagamenti scaricano acqua non trattata in mare e dalle spiagge spuntano persino topi morti. L'amministrazione comunale chiude un occhio. Chiediamo soluzioni".

A esprimere forte preoccupazione è anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha lanciato l’allarme anche in Italia:

"La presenza di topi morti rappresenta una minaccia per la salute pubblica e un pericoloso boomerang per il turismo. Un problema serio anche per i nostri concittadini che stanno per recarsi in questa località."

Turismo in pericolo e pressione sull’amministrazione

La vicenda rischia di diventare un grave danno d'immagine per Alicante, in piena stagione turistica. Le autorità locali, secondo quanto riferito dai media spagnoli, stanno monitorando la situazione, ma per il momento non hanno fornito rassicurazioni concrete sulla qualità delle acque balneabili né su eventuali misure preventive in vista della competizione sportiva.

Una richiesta urgente di intervento

I cittadini chiedono interventi immediati per bonificare le acque e prevenire ulteriori sversamenti. La gestione delle acque reflue in caso di eventi meteorologici intensi si conferma ancora una sfida critica per molte località costiere del Mediterraneo, e Alicante in questi giorni ne sta pagando le conseguenze più visibili.

In attesa di sviluppi, il consiglio per i turisti in partenza per la Costa Blanca è di verificare lo stato delle spiagge e tenersi aggiornati attraverso canali ufficiali. Il rischio sanitario non può essere sottovalutato, tanto più in contesti affollati e ad alto afflusso turistico come questo.

Link al video: https://www.itemfix.com/v?t=m31obd&jd=1