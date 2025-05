iTEG a Nardò ha svelato la Puglia delle eccellenze mettendole in rete, grande successo la quinta edizione del format

iTEG Svela la Puglia replica a Monopoli 30, 31 maggio e 1 giugno





NARDO' (LE) - iTEG ha narrato, esplorato, illustrato e riflettuto tutt’intorno al Turismo EnoGastronomico e all’Hospitality in tre giornate dense di incontri, condivisione, sinergie a Nardò, in provincia di Lecce, nell’accogliente e inconsueta sede del Castello Acquaviva. Nelle sue sale, nell’atrio e nella parte antistante, dal 16 al 18 maggio l’evento organizzato da Paola Puzzovio e dalla PEevents, giunto alla sua quinta edizione, ha presentato il suo modello di turismo che si adatta e si plasma sulle esigenze e sui desideri dei viaggiatori, comprendendoli e affiancandoli nei percorsi, ma al tempo stesso accompagnandoli alla scoperta di ciò che un territorio ha di meglio da offrire, le sue eccellenze, il made in Italy. Dalle peculiarità agricole a quelle gastronomiche, dalle eccellenze dell’arte e dell’artigianato fino ad arrivare al cuore della tradizione e del folklore.





Non una fiera, non un’esposizione, non un mercatino: iTEG racchiude alcune di queste caratteristiche ma, principalmente, si è presentato al pubblico come un evento di formazione per gli addetti ai lavori, operatori turistici più disparati, della ristorazione e dell’ospitalità, facendolo però in un modo innovativo e inclusivo, oltre che sostenibile: la formula del game e dell’intrattenimento ha reso le tre giornate scorrevoli, divertenti e altamente partecipative.





iTEG sa fare rete, spingere riflessioni, creare interazione con talk, masterclass e sessioni di coaching mirati per affrontare le sfide del settore e prepararsi ad un futuro più roseo del turismo enogastronomico, sostenibile e inclusivo, nei territori. Per questa speciale edizione, poi, si è accompagnato ad un altro evento del territorio, Le Vie dell’Arte, di Domenico Monteforte, col quale ha vissuto il momento della serata di premiazioni che venerdì 16 maggio, al Teatro Comunale di Nardò ha visto le premiazioni di alcune personalità che con iTEG condividono la visione di un turismo sostenibile e inclusivo: Concetta D’Emma, rappresentante di Italia Green Destinations, Museo Ebraico di Lecce e Faraway Agency.





Cuore pulsante di iTEG sono gli iTALK, pensati per stimolare il dialogo e la collaborazione tra i partecipanti, si sono svolti nella sala consiliare del Castello, sede del Comune, per dare una tempistica agli interventi e definire assieme, in un’assemblea eterogenea di attori del territorio di svariate categorie, raggruppate a seconda delle tematiche, degli obiettivi precisi sui quali continuare a lavorare con le reti TEGing nel corso dell’anno.





Il primo talk, moderato da Fabio Mollica, sul TEG, Wellness & Health, ha avuto come sfida finale la definizione delle linee guida per progettare una micro-destinazione enogastronomica integrata. Alla discussione ha partecipato anche Ottavia Grassi di Puglia Promozione, il cui contributo è stato utile alla comprensione dello sviluppo degli ultimi anni della regione Puglia come destinazione di viaggio. E’ seguito poi il talk sul Lavoro & Talent, moderato da Luigi Puzzovio, nel quale i partecipanti si sono interfacciati circa la valorizzazione del talento e sulla costruzione di nuove opportunità lavorative concrete, soprattutto per i giovani che si affacciano a questo mondo. E ancora, l’iTALK su Sostenibilità e inclusione con Concetta D’Emma e Josè Alonso, per identificare la regola d’oro prioritaria che, in un territorio, può attivare un cambiamento che renda una destinazione realmente più sostenibile e inclusiva, non teorica, ma pratica e attuabile. Poi, l’ultimo talk su Hospitality e Target, che ha approfondito il ruolo delle destinazioni nella costruzione di un’accoglienza inclusiva, personalizzata e strategica con riferimento a target specifici come LGBTQ+, wellness, sportivi, pet-friendly e così via.





La sfida di iTEG è anche quella di approfondire e comunicare le eccellenze locali e quest’anno questo si è tradotto nella sezione iTEG Excellence, dedicata alle produzioni agroalimentari di eccellenza italiane, dove esperti e produttori si sono confrontati per presentare prodotti certificati, riconosciuti e biologici, che sono alla base delle attività e esperienze di Turismo Enogastronomico. Tra di essi, dei veri e propri viaggi nel mondo della birra artigianale con Aris Pellegrino, dell’olio extravergine di oliva e del vino con i Sommelier AIS, nei sapori del mare con Massimo Vaglio e Sergio Fai, nei sapori caseari della Puglia, e ancora farine con Chicchi e Grani e la pittura delle uova di cioccolato con Antonella Biasco.





L’Hub esperienziale è stata la grande novità di questa edizione: «Attraverso il bando Prodotti Turistici, We are in Puglia ha sostenuto il nostro evento acquistando un certo numero di iTEG Experience Card che hanno permesso a tantissimi visitatori di accedere gratuitamente all’Hub esperienziale di iTEG Svela la Puglia on the road - spiega Paola Puzzovio, fondatrice e organizzatrice dell’evento – così, con questo importante contributo, abbiamo potuto promuovere anche le tradizioni locali in un’iniziativa che è stata particolarmente apprezzata. Gli artigiani hanno lavorato incessantemente nell’Hub ai laboratori con persone di tutte le età».





Nei 100mq allestiti ad hoc si sono svolti, dunque, il laboratorio di creazione del pasticciotto con Giorgio Romano, la cooking class della pasta fatta in casa con Francesca De Nigris, la cartapesta con Dante Vincenti, la ceramica con Pietro Coroneo, la pittura con Raffaella Ingrosso e Shadi Carlotta, il tamburello con Antonio Perotta, la pietraleccese con Massimo Miglietta e l’uncinetto con Sabrina Camisa. Tutte opportunità che si sono rivelate uniche per cogliere la vera essenza di un viaggio nei territori. L’esperienza, così amata, si ripeterà il 30, 31 maggio e 1 giugno a Monopoli.





La tre giorni sul Turismo Enogastronomico ha anche visto sessioni di coaching, come quella sulla ristorazione tenuta dal restaurant advisor Stefano Quarta, il Salotto degli Autori con volumi sul tema come quello della dottoressa Vincenza Gianfredi, “Dieta Mediterranea”, o di Innocente Galluzzi, “Uno chef all’Opera”, la Masterclass per i giornalisti in collaborazione con Italian Travel Press sulla comunicazione ai tempi dell’AI e sulla disinformazione in fatto di cibo con Anna Bruno e Manuela Soressi, e ancora la collaborazione con Cucine d’Italia di Silvia Famà e il divertente Wine Game proposto per iTEG da Retrogusti di Franco Peluso, un gioco a squadre con degustazione alla cieca nel quale i partecipanti si sono impegnati a indovinare vitigno, grado alcolico, anno di vendemmia. Tra i momenti più suggestivi, anche l’incursione danzante delle allieve della Maestra Sabrina Cerasa della sua scuola Lo Studio Della Danza e la cena narrata sulla torre del Castello, durante la quale diverse brigate, tra Istituti Alberghieri e ristoranti degni di nota, hanno raccontato coi propri piatti la storia delle materie prime del territorio.





Un evento, iTEG, che rappresenta un’esperienza a 360 gradi, immersiva, coinvolgente, che spinge i partecipanti a mettersi in gioco, a partecipare realmente, divertendosi ma anche accettando la sfida di un racconto dei territori inclusivo, sostenibile, innovativo, accogliendo la sua proposta di fare rete e camminare insieme verso una prospettiva per il Turismo EnoGastronomico integrata, interconnessa, di più ampio respiro. Un esempio di tutto questo è il progetto iTEG Travel, che racchiude in un portale nuove proposte di viaggio integrate a partire da una semplice domanda: ask a trip. Alla base, come sempre, un lavoro di reti, connessioni e sinergie per fornire all’utente finale, il viaggiatore, esattamente quello che cerca e anche di più. «Un grande ringraziamento va alle mie socie, alla mia squadra di lavoro e al Comune di Nardò che ci ha accolto a braccia parte - conclude Paola Puzzovio – Abbiamo dimostrato che lavorare in sinergia è possibile e siamo già carichi per affrontare la prossima edizione, ma, soprattutto, per rendere concreti gli obiettivi prefissati in questi tre giorni».





