Alla scoperta dei sapori a Melpignano con 'Erbe da Gustare nella Pineta Longa'

Melpignano Pineta Longa (Ph I Puzzovio)

A passeggio nel bosco, tra orti sociali, erbe spontanee, canti, balli e assaggi selvatici. Sabato 24 maggio, h. 16.30 - 19.30. Un viaggio sensoriale tra natura e tradizione. Melpignano, scrigno d'arte della Grecìa Salentina, si prepara a offrire un'esperienza immersiva tra profumi, suoni e sapori autentici.





MELPIGNANO (LE) - Sabato 24 maggio, nell'ambito del progetto Melpignano promuove cultura, torna per il terzo anno l’itinerario esperienziale "Erbe da gustare nella Pineta Longa", un'iniziativa pensata dall'Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Valentina Avantaggiato e realizzata in collaborazione con Vivarch APS e altre realtà locali.





La giornata si apre alle 16:30 con una passeggiata tra i sentieri della Pineta Longa, un'area verde che custodisce un prezioso patrimonio di biodiversità.





Accompagnati da Salvatore Gervasi e Mariella Salierno del Centro di Cultura Popolare, si esplora un ecosistema ricco di roverelle settecentesche, querce vallonee, pini d'Aleppo e cespugli odorosi di mirto, rosmarino e lentisco. Il cammino prosegue tra orti sociali coltivati con passione da giovani e anziani della comunità locale, fino a raggiungere una storica aia immersa nella quiete.





Qui si spalanca un mondo di sapori dimenticati: attorno a un antico casolare ottocentesco, circondato da frutti e fiori antichi, il giardino roccioso, l’orto, la vasca dei papiri egiziani i visitatori potranno degustare tisane a base di Bidens Aurea (coltivata sul posto) con cannella, cardamomo e chiodi di garofano, vino aromatizzato ai pruni selvatici, tortini alle erbe, crostini con creme di semi, foglie e fiori eduli, friselline con pesto di fave fresche e crostate con composta di frutti persi. Salvatore e Mariella spiegano come riconoscere le piante spontanee e usarle in ambito curativo, cosmetico, culinario e cerimoniale e poi insieme alla figlia Letizia, con chitarre e tamburelli, danno il via a canti, pizzica e tarantelle, in un'atmosfera che rievoca le antiche feste rurali.





Questa esperienza si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio, che mira a rendere Melpignano una destinazione culturale fruibile tutto l'anno, oltre la celebre Notte della Taranta. Dopo il successo di "Erbe da bere nel Giardino Marchesale" a marzo e "I Percorsi del Sacro" ad aprile, "Erbe da gustare nella Pineta Longa" rappresenta una nuova opportunità per riconnettersi con la natura e riscoprire le antiche tradizioni locali.





La Pineta Longa, con i suoi colori e profumi primaverili, diventa teatro di un viaggio nel tempo e nei sensi: un'esperienza autentica, dove la cultura popolare si intreccia con la bellezza del paesaggio salentino, regalando emozioni profonde e indelebili.





Costo intero 15 €; costo ridotto 10 € per minori di 14 anni, gratuito sotto i 6 anni.