Musica, storia, questioni italiane ed internazionali nei nuovi spettacoli e incontri con l'autore della rassegna 'Cultura, spettacolo e...' della Taberna Libraria in tour tra le province di Brindisi e Taranto

Sprint di fine maggio per la rassegna "Cultura Spettacolo e.." della Taberna Libraria di Latiano che, nei prossimi Giorni, sarà impegnata in una serie di appuntamenti, tra incontri con l'autore e spettacoli di alto livello culturale in tour per le province di Brindisi e Taranto che raggiungerà con l'ormai immancabile Ape Car, la libreria viaggiante che caratterizza la bella stagione del contenitore culturale e sarà presenza costante nelle seguenti date di maggio 2025.





Si parte da Sava, nel cuore della provincia ionica, città impegnata nei giorni 23-24-25 maggio con l’evento Botanica dedicato agli appassionati di piante e fiori, esperienza immersiva nel mondo della natura all’interno del Parco Sassi dove, nel particolare, alle ore 19:30 della prima giornata, venerdì 23 maggio, l’ormai collaudato staff di Taberna Libraria proporrà con la conduzione del giornalista brindisino Nico Lorusso, affiancato dal responsabile area eventi di Taberna Libraria Paolo Legrottaglie e le proposte musicali live di Ludovica e Sergio lo spettacolo Il cielo bruciava di stelle la nuova proposta musical-culturale, che propone un viaggio nel tempo in un periodo particolarmente florido per la musica ed il cantautorato Italiano, tra la fine degli anni di piombo e gli inizi degli spumeggianti anni Ottanta dove ad un evidente cambiamento della musica si sono affiancate le diverse vicende più dolorose e emblematiche del nostro Paese. Nelle due giornate successive la libreria viaggiante resterà a disposizione dei visitatori della campionaria floreale, proponendo anche giochi da tavolo.





Si gioca in casa a Latiano, mercoledì 28 maggio a partire dalle ore 19:00, nella sala eventi della Taberna Libraria che offre il supporto logistico per un suggestivo incontro con l’autore organizzato dalla Cooperativa Sociale Stella Maris che ospiterà il giornalista Alex Corlazzoli in occasione della presentazione del suo libro "Volevo Fare Zorro – Il taccuino immaginario di Giovanni Falcone". Con l’autore dialogherà la pedagogista Silvia Paradiso





Giovedì 29 maggio 2025, a partire dalle ore 18:00, prima giornata del minitour nella provincia di Brindisi di Pegah Moshir Pour che parte proprio dal capoluogo, nella splendida e rappresentativa cornice della Sala Colonna di Palazzo Granafei-Nervergna dove la nota ed apprezzata consulente e attivista per i Diritti Umani e Digitali presenterà, alla presenza del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il libro di cui è autrice dal titolo "La notte sopra Teheran" (editrice Garzanti). Un incontro, moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso, dedicato proprio al dialogo sulla condizione della donna nel contesto internazionale con interlocutrice la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi Ernestina Sicilia per affrontare, nel merito, questioni come la lotta delle donne per la propria affermazione civile e sociale. Valori universali che pure necessitano ancora di effettiva tutela.





Nella mattinata di venerdì 30 maggio 2025 la scrittrice e attivista di origine iraniana che anni si si batte per la difesa dei diritti umani e l’emancipazione civile delle donne del suo Paese sarà impegnata in un doppio confronto con gli studenti delle scuole secondario di secondo grado: alle ore 9 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico "Fermi Monticelli" – "European High School" di Brindisi con la conduzione del giornalista brindisino Nico Lorusso e alle ore 11:30 presso l’ITES "G. Calò" di Francavilla Fontana, in occasione dell’evento finale del Modulo Formativo "Web Radio" dove gli studenti coinvolti nel percorso saranno protagonisti di una intervista sulla condizione della donna in Iran.





Proseguirà nel pomeriggio ad Oria, la due giorni di Pegah Moshir Pour ospite presso Palazzo Martini a partire dalle ore 19:30 per una serata promossa dall’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale della città del Torneo dei Rioni e dall’Associazione locale "Gruppo di Promozione Umana" in collaborazione con la Taberna Libraria e alla presenza della giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia Alessadra Lupo e della docente di Storia dell’Arte Chiara Romano.





Archiviato Maggio, nel mese successivo la Taberna Libraria ha già calendarizzato l’importante appuntamento con Luigi De Magistris ed il suo libro "Poteri occulti" per il 23 giugno 2025 a San Vito dei Normanni.





Per informazioni sui singoli appuntamenti è possibile contattare il numero 3497185690.