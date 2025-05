Alla scoperta delle lucciole e degli insetti: due nuovi appuntamenti nell’Oasi WWF Monte Sant’Elia nel cuore del Parco Terra delle Gravine

TARANTO - Prosegue con due nuove iniziative il programma di attività dedicate alla scoperta della biodiversità nell’, Centro visite del, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia. Gli eventi, organizzati dal WWF Trulli e Gravine nell’ambito del progetto, offrono un’occasione unica per immergersi nella natura e partecipare ad attività di citizen science.

Le lucciole di Sant’Antuono – venerdì 30 maggio

Il primo appuntamento è per venerdì 30 maggio, dalle 19.30 alle 22.30, con “Le lucciole di Sant’Antuono”, una serata dedicata all’osservazione di questi affascinanti coleotteri luminosi nel loro habitat naturale. I partecipanti, guidati dagli esperti del WWF Trulli & Gravine, potranno vivere un’esperienza suggestiva nel Bosco di Sant’Antuono, un’area boschiva di circa 520 ettari, scrigno di biodiversità e luogo ideale per l’osservazione delle lucciole nel loro periodo di massima attività.

Le casette per gli insetti – sabato 31 maggio

Il secondo appuntamento, sabato 31 maggio dalle 9.00 alle 11.00, è intitolato “Le casette per gli insetti”: un’attività pensata per adulti e bambini alla scoperta del microcosmo degli insetti. Dopo una passeggiata naturalistica lungo i sentieri dell’oasi per imparare a riconoscere le diverse specie e comprendere il loro ruolo negli ecosistemi, i partecipanti prenderanno parte a un laboratorio creativo per realizzare bug hotels, rifugi per insetti utili costruiti con materiali naturali come legno, paglia, canne e cortecce.

Entrambe le iniziative si svolgono gratuitamente presso l’Oasi WWF Monte Sant’Elia e prevedono prenotazione obbligatoria scrivendo a trulliegravine@wwf.it o chiamando il 320 6067922. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Il progetto ParkCode: conoscenza e partecipazione per la tutela della biodiversità

Gli eventi si inseriscono nel più ampio progetto “ParkCode”, promosso dal WWF Trulli e Gravine e finanziato dall’Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 della Regione Puglia – Assessorato al Welfare. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo dal basso di una governance partecipata del Parco Terra delle Gravine, attraverso il potenziamento delle attività educative, informative e di accoglienza presso l’Oasi Monte Sant’Elia.

“ParkCode” promuove educazione ambientale, formazione, eventi esperienziali e iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti, stimolando una conoscenza più profonda del territorio, delle sue specie, ecosistemi e risorse naturali, e incoraggiando una fruizione rispettosa e consapevole.

L’Oasi WWF Monte Sant’Elia, grazie anche al progetto “Protectionist” sostenuto da Fondazione Con il Sud, rappresenta un punto di riferimento per la visita e la valorizzazione del Parco Terra delle Gravine, offrendo durante tutto l’anno servizi di accoglienza e attività per migliaia di visitatori.

Con queste iniziative, il WWF invita a scoprire la natura con occhi nuovi, attraverso il coinvolgimento diretto e il piacere della scoperta. Un’occasione per tutta la famiglia, tra lucciole e insetti, per imparare divertendosi e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.