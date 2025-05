Ance, Aria, Arte: il vento della gioventù musicale sul Gargano

Rodi Garganico (FG) – La stagione concertistica “Musica Libera” dedica la sua sesta rassegna al fascino degli strumenti a fiato. “Ance, Aria, Arte: omaggio a Umberto Comodi Ballanti” si svolgerà nell’Auditorium “Luigi Russo” il 13, il 17 e il 20 maggio, alle 19, e vedrà protagonisti giovani e promettenti musicisti del territorio garganico. Come per tutti gli eventi di “Musica Libera”, l'ingresso è gratuito.

“Musica Libera” è la rassegna che, da marzo a giugno, anima Rodi Garganico con un ricco programma di 24 concerti suddivisi in otto rassegne, esplorando un ampio ventaglio di stili e linguaggi musicali. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione “Luigi Russo”, presieduta da Nicola Pupillo e guidata dalla direzione artistica di Gianmichele D'Errico, con il sostegno del Comune di Rodi Garganico e il supporto di “Pervinca – Comunità Laudato Si’ Gargano Nord” e Aps Kameie, nasce da un'idea di Francesco Mastromatteo, che ne ha curato anche la programmazione.

“Ance, Aria, Arte” rappresenta una preziosa vetrina per i talenti emergenti del territorio, offrendo al pubblico l'opportunità di apprezzare la loro passione e dedizione musicale. Il trittico di serate è un sentito tributo a Umberto Comodi Ballanti, figura profondamente legata alla musica classica e al Gargano. Questo omaggio è reso possibile grazie alla sensibilità e al sostegno della moglie Rita Sacco, il cui impegno si traduce in un'importante occasione per i giovani musicisti locali. È lei infatti che ha voluto e sostiene tutta la prima edizione di “Musica Libera”.

Si inizia dunque martedì 13 maggio con le vibranti sonorità del Saxofonia Ensemble - fondato dai maestri Gabriele Fuschi e Roberto Vagnini, che si avvale del prezioso contributo artistico di Manuel Padula, stella internazionale del saxofono - guidato dalla sapiente direzione di Gianmichele D'Errico, che esplorerà le molteplici sfumature della famiglia dei saxofoni.

Si proseguirà sabato 17 maggio con il calore avvolgente dell'Ensemble di clarinetti “Melos”, sotto la guida di Michele Castelluccia, che saprà incantare il pubblico con le peculiarità timbriche di questo versatile strumento.

A concludere questo omaggio agli strumenti a fiato, martedì 20 maggio, sarà la Chamber Wind Orchestra della C.M.C. “Pietro Giannone”, diretta da Antonio Falco, che offrirà un ricco e variegato repertorio per ensemble di fiati, dimostrando la vivacità e la passione musicale del territorio.