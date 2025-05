Capurso investe nel futuro dei bambini: nasce “Orizzonti 0-6”, un progetto per un’educazione integrata e di qualità

ph_Mimmo Pellicola

CAPURSO - Un progetto che guarda lontano e che mette al centro il benessere dei più piccoli, il sostegno alle famiglie e la costruzione di una comunità educativa forte e inclusiva. È questo lo spirito con cui nasce “Orizzonti 0-6”, il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni.Promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale del comune di Capurso, il progetto rappresenta una vera e propria rete di azioni e interventi concreti, costruiti ascoltando i bisogni reali del territorio, delle famiglie e dei bambini. Sei le macro-aree di intervento, ciascuna pensata per rispondere a specifiche esigenze educative e sociali: Formazione per i docenti, in collaborazione con la cooperativa SoleLuna e con lo spin-off universitario Mind4Children, diretto dalla professoressa Daniela Lucangeli, che porterà a Capurso un approccio basato sulle evidenze scientifiche in tema di apprendimento e sviluppo dei bambini; Percorsi di continuità 0-6, pensati per facilitare il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, attraverso laboratori ludico-ricreativi già programmati nei plessi “Collodi”, “Montessori” e “Calcutta”; Supporto alla genitorialità, con l’avvio da settembre di 5 laboratori esperienziali, rivolti a genitori e bambini, sui temi della responsabilità educativa, della gestione delle emozioni e della prevenzione dei comportamenti problematici; Consulenza psicologica, con sportelli d’ascolto attivi a scuola per famiglie, docenti e alunni, e con la presenza settimanale di uno psicologo nelle scuole secondarie; Educazione alla salute, grazie alla collaborazione con la ASL Bari e con medici specialisti del territorio, che condurranno incontri informativi e visite preventive direttamente nelle scuole e Servizi integrativi, con l’attivazione – su base adesioni – del servizio di pre e post scuola nei plessi che usufruiscono della mensa scolastica, a partire dal prossimo anno.«Orizzonti 0-6 è un cantiere educativo in continuo movimento che mette insieme istituzioni, scuola e famiglie per costruire un percorso condiviso di crescita per le nuove generazioni – ha dichiarato il sindaco Michele Laricchia –. Un progetto che si aggiunge al già esistente Piano dell’Offerta Formativa Territoriale e che ci permette di continuare a investire con serietà e visione nel futuro della nostra comunità».«La progettazione “Orizzonti 0-6” nasce dall’attento e minuzioso lavoro di una rete di agenzie educative che hanno a cuore la crescita sana di tutti i bambini e le bambine ed il benessere delle loro famiglie – afferma la consigliera delegata alla pubblica istruzione Mariangela Giordano -. L’avvio delle attività del coordinamento pedagogico di Capurso, uno tra i primi paesi della provincia di Bari a partire, vuole essere l’inizio di una sempre più stretta e proficua collaborazione tra l’ente locale, la scuola e le famiglie. Ringrazio fin d’ora tutti coloro che si adopereranno per il successo di questa progettualità condivisa! ».Il progetto si conferma dunque un esempio virtuoso di alleanza educativa, capace di promuovere inclusione, benessere e partecipazione fin dai primi anni di vita.All’incontro di presentazione hanno partecipato oltre al sindaco Laricchia e alla consigliera delegata alla pubblica istruzione Giordano, anche la dirigente del settore socio-culturale del Comune Tina Macchia e numerosi esperti e professionisti che hanno contribuito a raccontare e approfondire i contenuti del progetto. Tra loro, Cristina Sunna, della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, Barbara Loconsole, dirigente del Servizio di Edilizia Scolastica regionale, Rosa Lisa Denicolò, dirigente del Comprensivo “Venisti-Montalcini” di Capurso, Francesco Giuseppe Germini, direttore del Distretto Socio Sanitario 10 della ASL Bari, Linda Boccuzzi, referente pugliese del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, Francesca Bartolomeo, psicologa e responsabile della Cooperativa SoleLuna, e Gianmarco Pirolo, direttore dell’asilo nido Bambinopoli.