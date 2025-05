Anche San Nicola nell’inno della Guardia Svizzera Pontificia

- In questi giorni non si fa che parlare di Vaticano, di Cardinali e dell’imminente Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice e il gran movimento intorno a questo importante evento. Si nota anche l’andirivieni della Guardia Svizzera Pontificia che protegge il Santo Padre e la sua residenza, lo accompagna durante i suoi viaggi apostolici, controlla gli ingressi ufficiali della Città del Vaticano, esegue servizi d’ordine e di onore e protegge il Collegio dei Cardinali quando la Sede Apostolica è vacante.La Guardia Svizzera Pontificia, è il corpo armato che protegge il Papa e la Città del Vaticano. Fondata nel 1506, è la più antica forza militare ancora operativa. Oltre alla loro uniforme rinascimentale, le guardie sono addestrate per la sicurezza moderna. Il corpo della Guardia Svizzera Pontificia fu istituito il 22 gennaio 1506 da Papa Giulio II, che decise di circondarsi di soldati svizzeri per proteggersi da avversari e attacchi. I primi 150 mercenari elvetici, guidati dal capitano Kaspar von Silenen, arrivarono a Roma e ricevettero la benedizione del Pontefice. Uno degli eventi più significativi della loro storia fu il Sacco di Roma del 1527, quando 147 guardie svizzere morirono difendendo Papa Clemente VII dall’assalto dei lanzichenecchi di Carlo V.Il regolamento della Guardia Svizzera Pontificia stabilisce i requisiti per l’ammissione che prevede: cittadinanza svizzera, sesso maschile, età compresa tra 19 e 30 anni, altezza minima di 174 cm., celibato al momento dell’ingresso, fede cattolica, completamento del servizio di leva nell'esercito svizzero, certificato di buona condotta.Le Guardie Svizzere iniziarono a servire lo Stato Pontificio tra la fine del XIV e il XV secolo. Nel 1505 il vescovo svizzero Matthäus Schiner, agendo per conto di Papa Giulio II, propose la creazione di un contingente svizzero permanente che avrebbe operato sotto il diretto controllo del Papa. Il 22 gennaio 1506, il primo contingente di 150 guardie svizzere, guidato dal capitano Kaspar von Silenen, giunse in Vaticano. Si guadagnarono presto una reputazione di abnegazione e coraggio, come dimostrato durante il Sacco di Roma del 1527, che di 189 uomini ne sopravvissero solo 42.Le Guardie Svizzere si prepararono a un simile sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le guardie, in netta inferiorità numerica, assunsero posizioni difensive mentre le forze tedesche entravano a Roma. Adolf Hitler, tuttavia, scelse di non attaccare il Vaticano. L’unità fu riorganizzata nel 1914 e composta da un comandante (con il grado di colonnello), altri 5 ufficiali di grado superiore, 15 ufficiali inferiori, un cappellano e 110 alabardieri. Ulteriori riorganizzazioni furono effettuate nel 1959 e nel 1976 e, nel 1979, il numero fu fissato a 100 (un comandante, 3 altri ufficiali superiori, un cappellano, 23 ufficiali inferiori, 2 tamburini e 70 alabardieri). Nel 1998, il numero delle guardie fu aumentato a 110, e nel 2018 fu portato a 135 in risposta a una serie di attacchi terroristici in tutta Europa e in previsione del giubileo del 2019.La Guardia Svizzera ha anche un proprio inno e, guarda caso, è citato anche il nostro “San Nicola guida nel cammino” che “collabora” con le guardie svizzere a proteggere il loro cammino nella difesa del Santo Padre. Ecco il testo con l’invocazione a San Nicola a guidare il cammino del corpo armato della Santa Sede.

Inno della Guardia Svizzera

Il Papa a Roma noi difenderem Nessun nemico potrà mai passare

Con fede e onore siam pronti a lottare

Viva, viva il Santo Padre!

Viva il Vicario di Cristo!

Per te lotteremo con ardore

Fino all’ultimo, con tutto il cuore!

Per la gloria del nostro Signore

E la Chiesa, nostro amore!

Dalla Svizzera noi siamo arrivati

Per un dovere santo destinati

Restiamo saldi, sempre vigileremo

Acriter et fideliter giuriamo

La sacra linea noi difenderem

Fino all’ultimo respiro sarem

Viva, viva il Santo Padre!

Viva il Vicario di Cristo!

Per te lotteremo con ardore

Fino all’ultimo, con tutto il cuore!

Per la gloria del nostro Signore

E la Chiesa, nostro amore!

Con la Madonna sempre al nostro fianco

E San Nicola guida nel cammino

Fedeli il nostro compito facciamo

Il successore di Pietro salviamo

Da ogni male che possa colpirlo

Anche se il prezzo sarà d morire

Viva, viva il Santo Padre!

Viva il Vicario di Cristo!

Per te lotteremo con ardore

Fino all’ultimo, con tutto il cuore!

Per la gloria del nostro Signore

E la Chiesa, nostro amore!

Santo Padre, con onore serviamo

A voi la nostra fedeltà giuriamo

Come i grandi centottantasette

La nostra spada al vostro cenno brame

Sia il vostro regno santo e benedetto

Per Cristo, nostro Dio, il più perfetto!

Viva, viva il Santo Padre!

Viva il Vicario di Cristo!

Per ter lotteremo con ardore

Fino all’ultimo, con tutto il cuore!

Per la gloria del nostro Signore

E la Chiesa, nostro amore!

Noi siamo le Guardie Svizzere Pontificie

Del Papa fedeli sentinelle

Chi trama inganni e maleficie

Sappia che pronte son le nostre spade ferree!

Viva, viva l Santo Padre!

Viva il Vicario di Cristo! Con la vita fedeli resterem Con l’alabarda salda nei sentieri

In rosso, oro e blu marciamo fieri