Bisceglie, al Politeama Italia il concerto-spettacolo “Sempre. Tante Facce Una Voce”, omaggio a Gabriella Ferri

Alessia Cortese

BISCEGLIE - Un viaggio emotivo tra musica e teatro per ricordare una delle voci più intense e inconfondibili della canzone italiana: sabato 10 maggio alle ore 21, il Teatro Politeama Italia di Bisceglie ospiterà “Sempre. Tante Facce Una Voce”, un concerto-spettacolo ispirato alla figura di

L’iniziativa, che rientra nel Bando 2024 della Fondazione Puglia per il settore “Arte, attività e beni culturali”, rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione concertistica gennaio-maggio 2025 curata dall’associazione ArteVives aps.

Un omaggio alla voce dell’anima

Nato da un’idea della cantante biscegliese Veronica Sinigaglia, il progetto si configura come un poetico tributo a Gabriella Ferri, interprete che ha saputo dare voce alla tradizione popolare romana intrecciandola con una sensibilità unica, capace di raccontare l’animo umano in tutta la sua fragilità e bellezza.

Attraverso parole e canzoni, lo spettacolo ripercorre non solo la carriera della Ferri, ma anche le trasformazioni culturali e sociali di un’epoca. Al centro del racconto, anche una dimensione personale e toccante: quella di una figlia che, diventando adulta, riscopre la madre attraverso la musica, trovando in essa ricordi, emozioni e verità taciute.

Un cast d’eccezione per un evento da non perdere

In scena, insieme a Veronica Sinigaglia, l’attrice e scrittrice Arianna Gambaccini e il musicista e arrangiatore Luciano Salvemini, che hanno contribuito alla scrittura e alla direzione musicale dello spettacolo. L’ensemble musicale è completato da:

Andrea Zecchillo ai clarinetti

Giorgio Vendola al contrabbasso e basso elettrico

Mimmo Campanale alla batteria

Nico Acquaviva alla chitarra

“Sempre. Tante Facce Una Voce” si presenta come un raffinato esempio di teatro-canzone, in cui narrazione e musica si fondono per restituire la complessità emotiva e artistica di una donna che ha saputo cantare l’amore, il dolore, l’ironia e l’umanità con una voce unica e indimenticabile.

Biglietti e informazioni

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il Teatro Politeama Italia (via Montello 2, Bisceglie) e online al seguente link:

Acquista i biglietti su Anyticket