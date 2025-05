Andria: ruba segnaletica stradale sulla SP 174, arrestato 59enne andriese dalla Polizia di Stato

ANDRIA - Un uomo di 59 anni, residente ad Andria, è stato arrestato in flagranza di reato dallacon l’accusa didellaposizionata lungo la, che conduce al celebre Castel del Monte.

L’arresto è avvenuto nel contesto dell’attività di prevenzione e controllo del territorio intensificata sotto l’impulso del Questore della provincia di Barletta Andria Trani, che ha disposto mirati servizi di monitoraggio, soprattutto nelle aree extraurbane.

Durante un pattugliamento, gli agenti delle Volanti della Questura BAT hanno notato un’autovettura sospetta ferma sul margine sinistro della carreggiata, con portiera e bagagliaio aperti. Insospettiti, i poliziotti si sono avvicinati per un controllo, sorprendendo un uomo che, accortosi della loro presenza, ha tentato frettolosamente di richiudere il bagagliaio e risalire a bordo per dileguarsi.

Una verifica all’interno del veicolo ha rivelato tre pali metallici con segnaletica verticale appena smontata, oltre a una sega manuale, verosimilmente utilizzata per il taglio dei cartelli. La presenza del materiale e l’atteggiamento dell’uomo hanno confermato l’ipotesi di un furto appena commesso.

L’uomo è stato tratto in arresto e sarà giudicato con il rito direttissimo. La segnaletica è stata recuperata e posta sotto sequestro.

Si precisa che il procedimento è in fase iniziale e che il soggetto è da considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva, come previsto dal principio di presunzione d’innocenza.