Antonella Ruggiero madrina del Corteo Storico di San Nicola 2025: un'edizione all'insegna del ricordo e della musica

BARI - Sarà la straordinaria voce dila madrina d'eccezione dell'edizione 2025 del, diretto anche quest'anno da. L'atteso evento si svolgerà, con partenza alle ore 20.30 da Piazza Federico II.

La "Caravella" 2025, dedicata alla memoria del compianto maestro Nicola Valenzano, regista e direttore artistico di sei edizioni del Corteo, è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco di Bari Vito Leccese, dell’Assessora alle Culture Paola Romano, delle presidenti dei cinque Municipi, del Priore presso la Pontificia Basilica di San Nicola padre Giovanni Distante, del direttore artistico Gianni Ciardo e di numerosi altri rappresentanti istituzionali e degli sponsor.

Il tema centrale del Corteo Storico 2025 è il ricordo, e durante la presentazione, oltre a Valenzano, sono stati omaggiati tutti i registi che si sono succeduti nel tempo, sottolineando come "ricordare significa anche celebrare chi ha reso grande questa manifestazione".

L'edizione 2025 si preannuncia ricca di novità, pur mantenendo al centro della narrazione artistica il profondo legame tra San Nicola, il mare e la "gente di mare", così come il forte legame con la terra che accolse le sue reliquie. Una novità significativa sarà la marcata presenza della musica dal vivo. Un'orchestra con coro, diretta dal maestro Pino Maiorano, aprirà il Corteo con un repertorio classico eseguito su un palcoscenico mobile. A chiudere la sfilata, dopo la Caravella, sarà la "Banda Gioacchino Ligonzo" di Conversano, diretta dal maestro Angelo Schirinzi. Prima dell'arrivo del Corteo in Basilica, il cantautore Fabrizio Piepoli eseguirà in anteprima "Sanda Necole blues", un brano inedito in dialetto barese e lingua araba, simbolo dell'unione tra i popoli. Il culmine musicale si raggiungerà in Basilica, poco prima della consegna dell'effigie al Priore, con l'esecuzione dal vivo dell'Ave Maria di Bach-Gounod da parte di Antonella Ruggiero. Sono previste anche altre performance, tra cui Maddalena De Marco che reciterà un testo di Nicola Valenzano e Gianni Ciardo che interpreterà una lettera ispirata direttamente dal Santo in Piazza San Nicola. Il Corteo coinvolgerà oltre 650 interpreti tra figuranti, associazioni nicolaiane, timpanisti, sbandieratori, musici e mangiatori di fuoco.

Il sindaco Vito Leccese ha espresso la sua emozione nel vivere il Corteo da Sindaco e ha ringraziato gli organizzatori per aver ricordato Nicola Valenzano. Ha sottolineato come il tema del ricordo non sia nostalgico, ma evocativo della gioia dei baresi per la festa patronale, un momento di unione tra fede e tradizione.

L’assessora Paola Romano ha aggiunto come la rievocazione della traslazione delle reliquie sia un tassello fondamentale nel percorso di candidatura del culto nicolaiano a patrimonio immateriale dell’Unesco, un obiettivo prioritario per la città. Ha inoltre evidenziato l'attenzione all'inclusività, con iniziative per garantire la partecipazione delle persone con disabilità.

Il direttore artistico Gianni Ciardo ha confessato il suo legame profondo con San Nicola e ha spiegato come il tema del ricordo sia legato alla sua infanzia. Ha voluto dare un ruolo centrale alla musica, con l'orchestra, la banda e momenti speciali come l'esecuzione di Antonella Ruggiero e il brano inedito di Fabrizio Piepoli.

I Quadri del Corteo Storico:

ARALDI A CAVALLO (con orchestra diretta da Giuseppe Maiorano) POPOLO FESTANTE CORTEO DEI BAMBINI TRASLATIO SANCTI NICOLAI A.D. 1087 GRAN FINALE MUSICALE (con la Banda di Conversano)

Programma Dettagliato del Corteo Storico:

6 Maggio: Ore 10:00: Banditore nella città vecchia Ore 18:00 (Molo San Nicola): Rievocazione arrivo delle ossa e partenza del Corteo Ore 20:30 (Piazza Mercantile): Festa dei Marinai

7 Maggio: Ore 18:00 (Baia San Giorgio): Processione, Messa, Imbarco del Quadro Ore 19:30 (Molo San Nicola): Arrivo del Quadro Ore 20:30 (Piazza Federico II): Partenza Corteo Storico In Piazza della Libertà: "SAN NICOLA - SANTO SENZA CONFINI" (spettacolo a cura di ResExtensa) Ore 22:30 (Piazza San Nicola): Arrivo Corteo Storico



Il Corteo Storico nei Municipi (dal 2 al 6 maggio): L'effigie del Santo sarà portata in processione nei cinque Municipi con rappresentazioni, sbandieratori e timpanisti. Speciale esibizione allo Stadio San Nicola il 4 maggio durante la partita Bari-Pisa.

Il Corteo di Tutti: Grazie alla collaborazione con il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e la cooperativa “L’integrazione”, sarà predisposta un'area accessibile con operatori specializzati e audiodescrizione per le persone con disabilità. Sarà disponibile anche un parcheggio dedicato (prenotazioni tramite il sito dell’Integrazione). La diretta del Corteo sarà trasmessa con interprete LIS.

"SAN NICOLA - SANTO SENZA CONFINI": Lo Spettacolo Conclusivo in Piazza della Libertà: Anche quest'anno, la sfilata sarà integrata dallo spettacolo di danza a cura di ResExtensa, ideato e diretto da Elisa Barucchieri, con la partecipazione speciale della voce di Papa Francesco nella colonna sonora. Lo spettacolo sarà un omaggio alla figura di San Nicola come uomo di pace e solidarietà, con la partecipazione di bambini, giovani e artisti di diversa provenienza.